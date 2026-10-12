به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نمایش درمی‌آید.

این مستند روایتگر زندگی علی، جوانی در حاشیه شهر کرمان است که قصد ازدواج دارد، اما نداشتن شناسنامه مانعی جدی در مسیر زندگی اوست. علی فرزند واقعی خانواده‌ای نیست که در آن بزرگ شده و به‌ تازگی متوجه شده که هنگام تولد جابه‌جا شده است ...

علاقه‌مندان برای تماشای این فیلم می‌توانند به سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، واقع در میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، پلاک ۱۵ مراجعه کنند.

برنامه «پاتوق مستند» هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار می‌شود.

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