دور دوم «بایکوت» به تماشاخانه جوانمرد رسید/ بازی حسین میرزاییان در ۶ نقش متفاوت

به گزارش میراث آریا به نقل از به نقل از روابط‌عمومی اثر، دور دوم اجرای نمایش «بایکوت» با نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی داوود علیشاهی در سالن استاد جوانمرد خانه تئاتر میزبان مخاطبان خواهد شد.

این اثر نمایشی که در فضایی درام و با تمرکز بر چالش‌های زندگی چهره‌های شناخته‌شده عرصه هنر شکل گرفته، با تک‌بازی حسین میرزاییان اجرا می‌شود.

میرزاییان در نمایش «بایکوت» با شش کاراکتر متفاوت، روایتی از چهره‌هایی چون بهروز وثوقی، آذر شیوا، نعمت‌الله آغاسی، اکبر گلپایگانی، قمرالملوک وزیری و محسن مخملباف را جان می‌بخشد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «تو اوج کارت، میگن دیگه بازی نکن، دیگه نخون، تو بایکوتی...»

همچنین مروارید رئیسی، ویدا احمدی و حسین عباسپور به عنوان خواننده و گروه موسیقی متشکل از آرمین امین‌ترابی (نوازنده پیانو)، آریا طاری (گیتار بیس)، بیتا مدیحی (درامز)، علیرضا ذوقی (گیتار الکتریک)، علی پاپی و ملیکا اکبری (ویولن) و هستی شاپوری (ویولنسل) این نمایش را همراهی می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سنا ماندنی (مدیر تولید و طراح صحنه)، نرگس ماندنی (طراح لباس)، آهنگساز: آرمین امین ترابی، سولماز نجفی (طراح گریم)، حسین عباسپور (برنامه‌ریز و دستیار کارگردان)، حسن خودنگاه (مدیر تبلیغات) و آرزو صراف رضائی (روابط عمومی)، ارمیا قمصریان (ساخت تیزر و موشن گرافی دور دوم)، رضا اسبقی (طراح گرافیکی)، سولماز نجفی و الینا حضرتی (مجریان گریم)، سوگند صادق (منشی صحنه)، سینا عباسی، آریا عبدالله‌ئی، پوریا زمانی‌راد (دستیاران صحنه)، آرنیکا نوبهاری (دستیار لباس)، اسرا صالحی (اتاق فرمان)، امیرحسین قلیچ، احسان فغانی و میترا یاردل (گروه کارگردانی) اشاره کرد.

نمایش «بایکوت» از ۲۲ مهر تا ۲۳ آبان‌ماه، هر شب ساعت ۲۲:۳۵ به مدت ۷۵ دقیقه در تماشاخانه جوانمرد واقع در خانه تئاتر، خیابان سمیه، میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش خواهد بود و بلیت‌فروشی آن از سامانه تیوال انجام می‌شود.

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