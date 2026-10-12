«ذرات معلق»؛ اولین قسمت فصل سوم «سرو، سپید، سرخ»

به گزارش میراث آریا، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است و نخستین قسمت آن با عنوان «ذرات معلق» به روایت علی ثقفی اختصاص دارد.

در این قسمت، امیر نوروزی، سیدجواد طاهری و امیر آتشانی به ایفای نقش پرداخته‌اند و جمعی دیگر از بازیگران از جمله ماهگل کرامتی، سروین قادری، مریم مشهور، داوود پژمان فرد، امیررضا برهادی و محمد کاظمیان نیز در این اپیزود حضور دارند.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

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