۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱

«ذرات معلق»؛ اولین قسمت فصل سوم «سرو، سپید، سرخ»

«ذرات معلق»؛ اولین قسمت فصل سوم «سرو، سپید، سرخ»

اولین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «ذرات معلق» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد از امشب ۲۰ مهر ماه روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش میراث آریا، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است و نخستین قسمت آن با عنوان «ذرات معلق» به روایت علی ثقفی اختصاص دارد.

در این قسمت، امیر نوروزی، سیدجواد طاهری و امیر آتشانی به ایفای نقش پرداخته‌اند و جمعی دیگر از بازیگران از جمله ماهگل کرامتی، سروین قادری، مریم مشهور، داوود پژمان فرد، امیررضا برهادی و محمد کاظمیان نیز در این اپیزود حضور دارند.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

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کد خبر 1405072002226
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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