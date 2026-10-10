به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، هم‌زمان با نزدیک شدن به آغاز اکران فیلم «آن‌سوی آوار»، پوستر این اثر با طراحی گروه پیکار فریم منتشر شد. این فیلم از ۲۲ مهرماه در گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده می‌رود.

«آن‌سوی آوار» اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است که زندگی انسان‌های درگیر تبعات این بحران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره را روایت می‌کند.

در این فیلم علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کرده‌اند. همچنین کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عرب‌محمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عرب‌سرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: کارگردان: محسن منشی‌زاده، تهیه‌کننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، دستیار تهیه: احمد صمدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل‌سفیدی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، تدوین: موحد شادرو، صداگذار: رضا غرابی‌طهرانی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، مشاور هنری پروژه: پروا مدنی، جلوه‌های ویژه بصری: بیتا اخلاقی، آهنگساز: مهدی کلانتری، مدیر برنامه‌ریزی: پیام حنفی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، طراح تیتراژ: گروه پیکار فریم، مدیر تولید: ژیلا خوشبختی، عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی، اسما رنجبری و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

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