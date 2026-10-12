شیرقلعه شهمیرزاد؛ از میراث تاریخی تا مقصدی برای گردشگری پایدار

آصف شکوهی، فعال گردشگری استان سمنان در یادداشتی نوشت: گردشگری مهدیشهر برای عبور از مرحله معرفی جاذبه‌ها و رسیدن به جایگاه یک مقصد ماندگار، بیش از هر چیز به پیوند میان میراث تاریخی، طبیعت، فرهنگ بومی و اقتصاد محلی نیاز دارد؛ مسیری که شیرقلعه شهمیرزاد می‌تواند به یکی از نمادهای اصلی آن تبدیل شود. این اثر تاریخی در کنار ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، فرصتی ارزشمند برای بازتعریف الگوی گردشگری شهرستان فراهم می‌کند؛ فرصتی که تحقق آن به حفاظت اصولی، روایتگری حرفه‌ای، استفاده هوشمندانه از فناوری و مشارکت واقعی مردم محلی وابسته است.

گردشگری امروز دیگر صرفاً به معنای بازدید از یک بنای تاریخی، تماشای یک چشم‌انداز طبیعی یا ثبت چند تصویر یادگاری نیست. مقصدهای موفق گردشگری آنهایی هستند که میان جاذبه‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند، برای بازدیدکنندگان تجربه‌ای معنادار می‌سازند و زمینه ماندگاری بیشتر گردشگر و توزیع منافع اقتصادی در جامعه محلی را فراهم می‌آورند. از این منظر، شهرستان مهدیشهر در استان سمنان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که در پیوند میان کوهستان، باغ‌ها، بافت تاریخی، فرهنگ سنگسری، زندگی عشایری، روستاها و محصولات بومی معنا پیدا می‌کنند.

در میان این ظرفیت‌ها، شیرقلعه شهمیرزاد می‌تواند نقشی فراتر از یک اثر تاریخی داشته باشد. این بنا تنها مجموعه‌ای از دیوارهای برجای‌مانده از گذشته نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و جغرافیایی منطقه را در خود جای داده است. موقعیت کوهستانی قلعه و چشم‌انداز پیرامون آن، امکان تجربه هم‌زمان تاریخ و طبیعت را برای گردشگر فراهم می‌کند. همین ویژگی می‌تواند شیرقلعه را به نمادی برای معرفی مهدیشهر تبدیل کند؛ البته به شرط آنکه معرفی و حفاظت از این اثر در قالب یک برنامه جامع گردشگری دنبال شود.

در انتخاب یک نماد گردشگری برای هر منطقه، لزوماً قدیمی‌ترین بنا یا باشکوه‌ترین سازه تاریخی بهترین گزینه نیست. گاهی یک اثر به دلیل ارتباطی که میان تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و زندگی مردم برقرار می‌کند، ظرفیت بیشتری برای معرفی هویت یک مقصد دارد. شیرقلعه شهمیرزاد را نیز می‌توان از همین زاویه بررسی کرد.

گردشگری که به این محدوده سفر می‌کند، تنها با یک اثر تاریخی مواجه نیست؛ بلکه چشم‌انداز کوهستانی، باغ‌ها، طبیعت پیرامون و موقعیت جغرافیایی شهمیرزاد نیز بخشی از تجربه او را شکل می‌دهند. بنابراین، ارزش گردشگری شیرقلعه را نباید تنها با ویژگی‌های کالبدی بنا سنجید، بلکه باید آن را در ارتباط با منظر تاریخی و فرهنگی منطقه مورد توجه قرار داد.

این نگاه، ضرورت تغییر رویکرد در معرفی آثار تاریخی را نیز نشان می‌دهد. اگر معرفی یک اثر صرفاً به بیان نام، قدمت و مشخصات ظاهری آن محدود شود، بخش مهمی از ظرفیت ارتباطی آن با مخاطب از دست می‌رود. گردشگر باید بداند این بنا چرا در چنین موقعیتی شکل گرفته، چه ارتباطی با جغرافیای پیرامون داشته و چگونه می‌تواند درک او از گذشته و هویت منطقه را عمیق‌تر کند.

البته روایتگری درباره آثار تاریخی باید بر اطلاعات مستند استوار باشد و میان داده‌های تاریخی، فرضیه‌های پژوهشی و روایت‌های محلی تفاوت روشنی قائل شود. جذابیت‌بخشی به یک مقصد نباید به معنای ساختن داستان‌های غیرمستند باشد؛ زیرا اعتبار تاریخی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری فرهنگی است.

یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از جاذبه‌های گردشگری، فاصله میان ظرفیت بالقوه اثر و تجربه‌ای است که عملاً به بازدیدکننده ارائه می‌شود. ممکن است یک بنا از نظر تاریخی و طبیعی ارزشمند باشد، اما اگر گردشگر نداند چرا باید از آن بازدید کند، چه چیزی قرار است بیاموزد و چگونه می‌تواند آن را در برنامه سفر خود قرار دهد، این ظرفیت به‌طور کامل بالفعل نخواهد شد.

در مورد شیرقلعه نیز مسئله اصلی را باید در پیوند میان اثر تاریخی و تجربه گردشگری جست‌وجو کرد. وجود یک جاذبه به‌تنهایی برای تبدیل شدن آن به قطب گردشگری کافی نیست. دسترسی ایمن و خوانا، تابلوهای راهنما، معرفی علمی، امکانات پایه، حفاظت مستمر و ارتباط با سایر جاذبه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در این میان، روایتگری حرفه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. بازدیدکننده باید بتواند از طریق توضیحات کوتاه و قابل فهم، نقشه، محتوای صوتی یا همراهی راهنمای محلی، تصویری روشن‌تر از اهمیت شیرقلعه به دست آورد. چنین رویکردی کمک می‌کند بازدید از یک اثر تاریخی از تماشای منفعلانه بقایای معماری فراتر برود و به تجربه‌ای آموزشی، فرهنگی و حسی تبدیل شود.

در عین حال، توسعه امکانات نباید بهانه‌ای برای ساخت‌وساز گسترده در حریم اثر باشد. هدف، افزایش کیفیت تجربه گردشگر است، نه افزودن بی‌رویه سازه‌های تجاری و تجهیزات نامتناسب. گاهی با اقداماتی ساده، مانند ساماندهی مسیر، نصب تابلوهای استاندارد، ارائه محتوای معتبر و فراهم کردن خدمات ضروری در محدوده مناسب، می‌توان کیفیت بازدید را به شکل محسوسی بهبود بخشید.

یکی از فرصت‌های مهم در توسعه گردشگری میراث‌محور، استفاده سنجیده از فناوری‌های نوین است. در بسیاری از آثار تاریخی، بخش‌هایی از ساختار اولیه بنا از میان رفته یا به شکلی نیست که بازدیدکننده بتواند تصویر روشنی از وضعیت گذشته آن به دست آورد. فناوری می‌تواند به پر کردن این فاصله کمک کند.

برای شیرقلعه، استفاده از واقعیت افزوده و محتوای دیجیتال می‌تواند تجربه بازدید را متحول کند. تصور کنید گردشگر با اسکن یک کد QR در نقطه‌ای مشخص از قلعه، توضیحاتی کوتاه درباره موقعیت بنا، ویژگی‌های تاریخی یا چشم‌انداز پیرامون دریافت کند؛ یا با استفاده از تلفن همراه خود، بازسازی مجازی بخش‌هایی از قلعه را که اطلاعات مستند کافی درباره آنها وجود دارد، مشاهده کند.

چنین امکاناتی می‌تواند برای نسل جوان، خانواده‌ها و گردشگران علاقه‌مند به تاریخ جذاب باشد. محتوای صوتی چندزبانه، نقشه تعاملی، راهنمای دیجیتال و بازی‌های آموزشی ساده نیز از دیگر گزینه‌هایی هستند که می‌توانند به افزایش مشارکت بازدیدکننده کمک کنند.

با این حال، استفاده از فناوری باید بر پایه پژوهش و مستندات معتبر انجام شود. در بازسازی مجازی بنا، لازم است بخش‌های مستند از قسمت‌های فرضی و بازسازی‌های احتمالی به‌وضوح تفکیک شوند تا فناوری به جای انتقال اطلاعات نادرست، زمینه فهم دقیق‌تر گذشته را فراهم کند.

همچنین، تجهیزات دیجیتال نباید به عاملی برای برهم زدن اصالت بصری و تاریخی اثر تبدیل شوند. ارزش فناوری در این است که بدون تحمیل مداخلات سنگین فیزیکی، امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر و درک عمیق‌تر میراث تاریخی را فراهم کند. به بیان دیگر، فناوری زمانی موفق است که در خدمت تاریخ و روایتگری قرار بگیرد، نه اینکه خود به هدف اصلی توسعه گردشگری تبدیل شود.

افزایش شمار بازدیدکنندگان، اگر بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب انجام شود، لزوماً به معنای موفقیت یک مقصد گردشگری نیست. گاهی افزایش فشار بر یک جاذبه تاریخی، فرسایش بنا، تخریب پوشش طبیعی، انباشت زباله و آسیب به منظر فرهنگی را به دنبال دارد؛ پیامدهایی که در بلندمدت از جذابیت مقصد می‌کاهند.

شیرقلعه به دلیل پیوند نزدیک با محیط کوهستانی شهمیرزاد، نیازمند رویکردی است که حفاظت از بنا و طبیعت را هم‌زمان در نظر بگیرد. ساخت‌وسازهای سنگین، ایجاد سازه‌های تجاری نامتناسب، بازسازی‌های فاقد پشتوانه علمی، دستکاری بی‌ضابطه مسیرها و نورپردازی نامتناسب می‌توانند ویژگی‌هایی را تضعیف کنند که این اثر را از بسیاری از جاذبه‌های دیگر متمایز می‌سازد.

ازاین‌رو، هرگونه اقدام برای ساماندهی و توسعه پیرامون قلعه باید با مطالعات میراثی، توجه به حریم اثر و اصل حداقل مداخله همراه باشد. امکانات مورد نیاز گردشگر را می‌توان در محدوده‌های مناسب و با فاصله از بخش‌های حساس تاریخی ساماندهی کرد؛ به‌گونه‌ای که کیفیت خدمات افزایش یابد، اما هویت اصلی بنا و چشم‌انداز پیرامونی آن آسیب نبیند.

در این الگو، ارزیابی موفقیت نباید صرفاً بر تعداد بازدیدکنندگان استوار باشد. میزان رضایت گردشگران، کیفیت تجربه بازدید، حفاظت از منابع، کاهش پسماند، افزایش ماندگاری و سهم کسب‌وکارهای محلی از درآمد گردشگری نیز باید در ارزیابی عملکرد مقصد مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تبدیل یک اثر تاریخی به مقصد گردشگری، ایجاد ارتباط مؤثر میان آن و سایر ظرفیت‌های منطقه است. شیرقلعه نباید به‌عنوان جاذبه‌ای مستقل و جدا از شهمیرزاد معرفی شود؛ بلکه می‌تواند بخشی از یک مسیر گردشگری باشد که باغ‌ها، بافت تاریخی، چشمه‌ها، طبیعت، فرهنگ بومی و محصولات محلی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

چنین مسیری به گردشگر کمک می‌کند برنامه کامل‌تری برای سفر خود داشته باشد. بازدید از قلعه می‌تواند بخشی از یک روز گردشگری باشد که در ادامه آن، آشنایی با فرهنگ منطقه، خرید محصولات بومی، استفاده از غذاهای محلی و بازدید از سایر جاذبه‌ها قرار می‌گیرد.

در این چارچوب، ایجاد یک فضای کوچک با عنوان «خانه تجربه شهمیرزاد» می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشنهادهای قابل بررسی مطرح شود. این فضا می‌تواند محلی برای معرفی تاریخ، فرهنگ، زندگی سنتی و روایت‌های مستند منطقه باشد و در کنار آن، امکان دسترسی به محتوای دیجیتال و راهنمای مسیرهای گردشگری را فراهم کند.

بازارچه فصلی صنایع‌دستی و محصولات بومی نیز می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم میان گردشگران و تولیدکنندگان محلی را ایجاد کند. عرضه محصولات منطقه، معرفی شیوه‌های تولید و فراهم کردن امکان خرید مستقیم، به گردشگری بُعد اقتصادی می‌بخشد و بخشی از هزینه سفر را در جامعه میزبان نگه می‌دارد.

ایجاد فضای پذیرایی کوچک با هویت محلی و امکانات ضروری برای استراحت نیز می‌تواند در محدوده‌ای مناسب بررسی شود. نکته اساسی این است که خدمات جانبی باید با معماری و منظر طبیعی منطقه هماهنگ باشند و استقرار آنها به حریم حساس اثر تاریخی وابسته نشود.

هیچ برنامه‌ای برای توسعه گردشگری بدون مشارکت جامعه محلی نمی‌تواند به پایداری واقعی برسد. مردم بومی نه‌تنها حاملان فرهنگ، سنت‌ها و روایت‌های منطقه هستند، بلکه می‌توانند از طریق ارائه خدمات، تولید محصولات و میزبانی از گردشگران، نقش مستقیمی در رونق اقتصادی مقصد ایفا کنند.

در شهرستان مهدیشهر، فرهنگ سنگسری، زندگی عشایری، غذاهای محلی، دامداری، محصولات بومی، صنایع‌دستی و معماری روستایی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در طراحی تجربه‌های گردشگری مورد استفاده قرار گیرند. در روستاهایی مانند پرور، مالده، چاشم و فولادمحله نیز می‌توان با توجه به شرایط و ظرفیت هر منطقه، زمینه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، عرضه محصولات محلی، ارائه غذای بومی و فعالیت راهنمایان محلی را بررسی کرد.

چنین رویکردی مستلزم آموزش و توانمندسازی جامعه میزبان است. مهارت‌های میزبانی، ارتباط با گردشگر، روایتگری فرهنگی، رعایت اصول بهداشتی، بازاریابی و مدیریت پسماند از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند کیفیت خدمات محلی را افزایش دهند.

مشارکت مردم باید فراتر از حضور در رویدادها یا فروش محصولات باشد. جامعه محلی لازم است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه مقصد، حفاظت از منابع و مدیریت ظرفیت پذیرش گردشگر نیز نقش داشته باشد. در این صورت، مردم خود را در برابر گردشگری مسئول می‌دانند و منافع آن را نیز به شکل ملموس‌تری تجربه می‌کنند.

توسعه گردشگری زمانی به موفقیت پایدار نزدیک می‌شود که منافع اقتصادی آن در اختیار گروه محدودی باقی نماند و کسب‌وکارهای کوچک، تولیدکنندگان محلی، راهنمایان بومی و فعالان اقامتی نیز فرصت بهره‌مندی از آن را پیدا کنند.

در سال‌های اخیر، برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و گردشگری، نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع‌دستی و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله ابزارهای معرفی ظرفیت‌های مهدیشهر بوده‌اند. جشنواره حاصل مهدیشهر، جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد و برنامه‌های مرتبط با فرهنگ و زندگی عشایری، نمونه‌هایی از تلاش برای پیوند دادن گردشگری با هویت بومی شهرستان به شمار می‌روند.

بااین‌حال، برگزاری رویداد و معرفی رسانه‌ای زمانی اثربخش خواهد بود که به سفر واقعی، اقامت، مصرف خدمات محلی و بازدید از دیگر جاذبه‌ها منجر شود. دیده شدن مقصد در رسانه‌ها، به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست؛ بلکه باید مسیر تبدیل علاقه اولیه مخاطب به برنامه سفر مشخص باشد.

برای دستیابی به این هدف، لازم است اطلاعات جاذبه‌ها، مسیرهای دسترسی، گزینه‌های اقامت، تجربه‌های قابل انجام و خدمات محلی در قالبی منسجم و قابل دسترس ارائه شوند. طراحی بسته‌های گردشگری، همکاری میان دفاتر خدمات مسافرتی، اقامتگاه‌ها، راهنمایان و تولیدکنندگان محلی و معرفی یکپارچه جاذبه‌ها می‌تواند این فرایند را تسهیل کند.

شیرقلعه نیز باید در چنین شبکه‌ای تعریف شود؛ نه به‌عنوان مقصدی که گردشگر تنها برای چند دقیقه از آن بازدید می‌کند، بلکه به‌عنوان بخشی از تجربه‌ای گسترده‌تر در شهمیرزاد و مهدیشهر.

در کنار گردشگری تاریخی و طبیعی، ظرفیت‌های روستایی، عشایری، فرهنگی و مذهبی نیز می‌توانند در تکمیل این شبکه نقش داشته باشند. البته تبدیل هر ظرفیت به محصول گردشگری نیازمند شناسایی دقیق، بررسی بازار هدف، ارزیابی زیرساخت‌ها و تدوین برنامه اجرایی متناسب با ویژگی‌های همان منطقه است.

آینده گردشگری مهدیشهر را نباید صرفاً در ایجاد جاذبه‌های جدید یا افزایش تعداد رویدادها جست‌وجو کرد. مزیت اصلی شهرستان در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌هایی است که می‌توانند یک تجربه متنوع و به‌یادماندنی بسازند. طبیعت می‌تواند انگیزه اولیه سفر را فراهم کند؛ میراث تاریخی و فرهنگ بومی به آن معنا ببخشد؛ و خدمات، اقامتگاه‌ها، خوراک، صنایع‌دستی و محصولات محلی، زمینه ماندگاری گردشگر و توزیع منافع اقتصادی را ایجاد کنند.

تحقق این چشم‌انداز به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، فعالان بخش خصوصی و جامعه محلی نیاز دارد. در این مسیر، حفاظت از میراث تاریخی باید هم‌زمان با توسعه خدمات دنبال شود و تصمیم‌ها بر پایه شناخت ظرفیت‌ها، نیازهای گردشگران و محدودیت‌های محیطی اتخاذ شوند.

شیرقلعه شهمیرزاد می‌تواند نقطه آغاز چنین رویکردی باشد؛ اثری که با روایتگری مستند، ساماندهی اصولی، معرفی دیجیتال و پیوند با سایر جاذبه‌ها، جایگاه پررنگ‌تری در نقشه گردشگری منطقه پیدا کند. اما موفقیت نهایی زمانی محقق می‌شود که این تحول به بهبود تجربه بازدیدکننده، حفاظت از میراث و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مردم محلی منجر شود.

در نهایت، مهدیشهر برای تبدیل شدن به مقصدی ماندگار، بیش از آنکه به ساخت جاذبه‌های مصنوعی نیاز داشته باشد، باید داشته‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود را به‌درستی بشناسد، حفظ کند و روایت کند. مقصدی که گذشته خود را به‌درستی معرفی می‌کند، به طبیعت احترام می‌گذارد و مردم محلی را شریک توسعه قرار می‌دهد، می‌تواند از جایگاه یک منطقه دیدنی در مقیاس استانی فراتر برود و به مقصدی تبدیل شود که گردشگران برای آمدن، ماندن و تجربه کردن آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

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