پخت کماچ سنتی در روستای زول قاینات/ روایت زنده فرهنگ خوراک بومی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده از برگزاری آیین پخت کماچ سنتی در روستای زول خبر داد و گفت: این برنامه به همت بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین و با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستای زول، در قالب جشن مردمی روز ملی روستا برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: پخت کماچ به شیوه محلی و با استفاده از آتش، یکی از بخش‌های این رویداد بود که فرصتی برای معرفی جلوه‌ای از فرهنگ خوراک بومی روستای زول و آشنایی حاضران با شیوه‌های سنتی تهیه این خوراک محلی فراهم کرد.

او با اشاره به اهمیت حفظ و معرفی خوراک‌های بومی بیان کرد: کماچ در روستای زول، افزون بر جایگاه خود در فرهنگ غذایی منطقه، یادآور شیوه‌های سنتی تهیه نان و فرآورده‌های خانگی و بخشی از سبک زندگی و دورهمی‌های روستایی است؛ سنت‌هایی که در جریان زندگی روزمره و از طریق تجربه و مهارت نسل‌های پیشین به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند.

عباس‌زاده ادامه داد: مستندسازی شیوه تهیه کماچ زول، از آماده‌سازی خمیر و استفاده از مواد اولیه و افزودنی‌های محلی تا روش پخت و مناسبت‌های تهیه آن، می‌تواند گامی مؤثر در شناسایی و صیانت از میراث خوراکی این روستا باشد. ثبت روایت‌های زنان و سالمندان روستا در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه جزئیات این دانش بومی، بخشی از حافظه فرهنگی جامعه محلی را تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات تأکید کرد: خوراک‌های سنتی از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی ناملموس به شمار می‌روند و معرفی آن‌ها در رویدادهای فرهنگی و گردشگری می‌تواند به تقویت هویت محلی، انتقال دانش بومی و معرفی ظرفیت‌های روستاها به گردشگران کمک کند.

در حاشیه این رویداد، برنامه‌های متنوعی از جمله بازدید از بازارچه محصولات محلی، تجربه کودکانه همراه با گله احشام، اجرای موسیقی محلی، برگزاری مسابقات طناب‌کشی و اهدای جوایز برگزار شد که در ایجاد فضایی شاد و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی روستای زول نقش داشت.

انتهای پیام/