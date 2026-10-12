به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا بهروزآذر در نشست «روزی برای سیستان و بلوچستان» و بررسی سند توسعه استان که روز دوشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، از پیگیری راهکارهای قانونی برای تداوم برخورداری ۱۸ شهرستان کشور از حمایت‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد؛ موضوعی که با توجه به شرایط جمعیتی برخی استان‌ها، از جمله سیستان ‌و بلوچستان، در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای اهمیت دارد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به تغییر تعداد شهرستان‌های دارای نرخ باروری بالاتر از ۲.۵ گفت: در ابتدای اجرای قانون، ۴۴ شهرستان مشمول این شاخص بودند، اما اکنون تعداد آن‌ها به ۱۸ شهرستان کاهش یافته است. به گفته او، تغییر شاخص‌ها موجب شده برخی شهرستان‌ها از شماری از حمایت‌ها و امتیازات پیش‌بینی‌شده محروم شوند.

او با اشاره به قرارگرفتن بخشی از این شهرستان‌ها در استان‌هایی همچون سیستان‌ و بلوچستان، خراسان رضوی و کردستان، از پیگیری موضوع در دولت خبر داد و خواستار همراهی مسئولان برای یافتن راهکاری قانونی شد. به گفته او، بررسی مسیرهایی مانند ارائه لایحه برای حل این مسئله در دستور کار قرار دارد.

به گفته بهروز آذر، اهمیت این موضوع برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای در آن است که سیاست‌های جمعیتی و نحوه توزیع حمایت‌ها می‌تواند بر فرصت‌های پیش‌روی شهرستان‌ها اثر بگذارد. ازاین‌رو، بررسی وضعیت مناطق مختلف و انطباق حمایت‌ها با شرایط جمعیتی آن‌ها، یکی از موضوعاتی است که نیازمند توجه تصمیم‌گیران است.

اشتغال زنان؛ بخشی از برنامه توسعه منطقه‌ای

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنانش، از تصویب سند ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زنان و خانواده خبر داد و گفت برای ۱۱ گروه از زنان، بسته‌های سیاستی مشخصی تدوین شده است. زنان سرپرست خانوار، زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان روستایی از جمله گروه‌های مورد توجه در این سند هستند. معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به سهم زنان در برنامه‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد و خواستار استفاده از این بسته‌های سیاستی در برنامه‌ریزی‌ها شد.

گردشگری و بوم‌گردی؛ ضرورت دیدن ظرفیت زنان

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی، تأکید کرد که برنامه‌ریزی برای این حوزه باید نقش زنان و خانواده‌ها را در اقلیم‌ها و جوامع محلی در نظر بگیرد.

او ادامه داد: در سیستان ‌و بلوچستان، تنوع فرهنگی، صنایع‌دستی، مهارت‌های بومی و ظرفیت‌های گردشگری می‌توانند زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی را فراهم کنند. توجه به مشارکت زنان در این فعالیت‌ها، در کنار حمایت از کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند بخشی از برنامه‌های اشتغال و توسعه منطقه‌ای باشد.

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