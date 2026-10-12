ثبت ۳جاذبه طبیعی لرستان در فهرست آثار طبیعی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور، سه جاذبه ارزشمند طبیعی و گردشگری استان لرستان شامل دره کول پیر، باغ گیاه‌شناسی زاگرس خرم‌آباد و دره تخت‌چو شهرستان پلدختر ثبت ملی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان افزود: ثبت این جاذبه‌ها در فهرست آثار طبیعی کشور، گامی مهم در راستای حفاظت از میراث طبیعی استان، معرفی ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری و زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی این استان، بر اهمیت صیانت از این مواریث ارزشمند و معرفی هرچه بیشتر آن‌ها در سطح ملی تأکید کرد.

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