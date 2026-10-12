۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی درگذشت مهندس واروژان آراکلیان را تسلیت گفت

مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی درگذشت مهندس واروژان آراکلیان را تسلیت گفت

فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی، در پیامی درگذشت مهندس واروژان آراکلیان، از پیشکسوتان و فعالان عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران را تسلیت گفت.

فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی، در پیامی درگذشت مهندس واروژان آراکلیان، از پیشکسوتان و فعالان عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران را تسلیت گفت.

به نام خداوند جان و خرد
درگذشت زنده‌یاد مهندس واروژان آراکلیان، از پیشکسوتان و فعالان عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران، ضایعه‌ای اندوهبار برای جامعه میراث فرهنگی کشور است.

میراث فرهنگی ایران، وامدار تلاش انسان‌هایی نیک اندیش و دلسوز است که با دانش، تخصص و عشق به تاریخ و فرهنگ این سرزمین، عمر خویش را صرف حفاظت از آثار و یادگارهای ارزشمند گذشته کرده‌اند. زنده‌یاد مهندس آراکلیان از جمله این تلاشگران بود که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، به‌ویژه کلیساهای تاریخی ایران، اختصاص داد و در پاسداشت این جلوه‌های ارزشمند از تنوع فرهنگی و میراث معماری کشور نقشی مؤثر ایفا کرد.

حضور ارزشمند ایشان در هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی و دانش و تجربه‌ای که در این مسیر به کار گرفتند، بخشی ماندگار از کارنامه حرفه‌ای و خدمات ایشان به شمار می‌رود. بی‌تردید، یاد و نام این چهره پرتلاش در میان دوستداران میراث فرهنگی و همکاران این حوزه زنده خواهد ماند و آثار تلاش‌های او در مسیر حفاظت از میراث تاریخی ایران تداوم خواهد یافت.

اینجانب فقدان این همکار گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه متخصصان مرمت و حفاظت آثار تاریخی و تمامی همکاران و دوستداران میراث فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.
فرهاد عزیزیمدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی

انتهای پیام/

کد خبر 1405072002234
محمد آوخ
دبیر محمد آوخ

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