فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی، در پیامی درگذشت مهندس واروژان آراکلیان، از پیشکسوتان و فعالان عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران را تسلیت گفت.

به نام خداوند جان و خرد

درگذشت زنده‌یاد مهندس واروژان آراکلیان، از پیشکسوتان و فعالان عرصه حفاظت و مرمت میراث تاریخی ایران، ضایعه‌ای اندوهبار برای جامعه میراث فرهنگی کشور است.

میراث فرهنگی ایران، وامدار تلاش انسان‌هایی نیک اندیش و دلسوز است که با دانش، تخصص و عشق به تاریخ و فرهنگ این سرزمین، عمر خویش را صرف حفاظت از آثار و یادگارهای ارزشمند گذشته کرده‌اند. زنده‌یاد مهندس آراکلیان از جمله این تلاشگران بود که بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، به‌ویژه کلیساهای تاریخی ایران، اختصاص داد و در پاسداشت این جلوه‌های ارزشمند از تنوع فرهنگی و میراث معماری کشور نقشی مؤثر ایفا کرد.

حضور ارزشمند ایشان در هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی و دانش و تجربه‌ای که در این مسیر به کار گرفتند، بخشی ماندگار از کارنامه حرفه‌ای و خدمات ایشان به شمار می‌رود. بی‌تردید، یاد و نام این چهره پرتلاش در میان دوستداران میراث فرهنگی و همکاران این حوزه زنده خواهد ماند و آثار تلاش‌های او در مسیر حفاظت از میراث تاریخی ایران تداوم خواهد یافت.

اینجانب فقدان این همکار گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه متخصصان مرمت و حفاظت آثار تاریخی و تمامی همکاران و دوستداران میراث فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.

فرهاد عزیزیمدیرکل پایگاه‌های میراث جهانی

انتهای پیام/