به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۹ مهرماه در نشست بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان، بر ضرورت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، برندسازی گردشگری و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی این حوزه تبادل نظر کردند.

در این نشست، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و تاریخی نهاوند، ضرورت معرفی هدفمند جاذبه‌ها و محصولات بومی، پیگیری ثبت ملی روستای دهفول به‌عنوان روستای مبل و منبت و برنامه‌ریزی برای مرمت و راه‌اندازی موزه تاریخ و باستان‌شناسی نهاوند مورد بررسی قرار گرفت.

نهاوند برای توسعه گردشگری به برنامه و چشم‌انداز مشخص نیاز دارد

محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه نهاوند در حوزه گردشگری طبیعت و سراب‌ها، بر ضرورت برندسازی این جاذبه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیاز گردشگران تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت عبور از معرفی صرف جاذبه‌ها و حرکت به سمت توسعه گردشگری اثرگذار، اظهار کرد: ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری نهاوند باید در قالب یک برنامه مشخص معرفی و تقویت شوند و زیرساخت‌های لازم برای تبدیل بازدیدکنندگان به گردشگران فراهم شود.

اکبری افزود: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی منجر شود که در کنار معرفی جاذبه‌ها، زمینه ماندگاری گردشگران، افزایش مدت اقامت و بهره‌مندی کسب‌وکارهای محلی از حضور آنان نیز فراهم شود.

او با بیان اینکه گردشگری نهاوند به برنامه‌ریزی هدفمند و چشم‌انداز مشخص نیاز دارد، تصریح کرد: برندسازی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان باید با توسعه زیرساخت‌ها و توجه به نیازهای گردشگران همراه باشد تا ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های پایدار اقتصادی برای منطقه تبدیل شوند.

پیگیری ثبت ملی روستای دهفول به‌عنوان روستای مبل و منبت

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین بر ضرورت پیگیری جدی پرونده ثبت ملی روستای دهفول به‌عنوان روستای مبل و منبت تاکید کرد و گفت: این موضوع در دستور کار این اداره‌کل قرار می‌گیرد.

اکبری با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی و هنرهای بومی در هویت‌بخشی به مقاصد گردشگری، پیگیری مستمر این پرونده تا حصول نتیجه را ضروری دانست و افزود: ثبت ملی این ظرفیت می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های هنرمندان دهفول، تقویت جایگاه این روستا در گردشگری منطقه و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای عرضه محصولات تولیدی را مهیا کند.

ثبت ملی سوغات و محصولات بومی، گامی برای برندسازی نهاوند

او در ادامه، به ضرورت شناسایی، مستندسازی و پیگیری ثبت ملی خوراک‌ها، سوغات و محصولات شاخص نهاوند اشاره کرد و گفت: محصولاتی مانند خمیر صنل، گز آردی، حلوا گردویی، بستنی سنتی نهاوند، گشنیز و دیگر فرآورده‌ها و محصولات بومی باید در مسیر معرفی هدفمند و ثبت در فهرست آثار ملی قرار گیرند.

اکبری با اشاره به نقش خوراک و محصولات محلی در معرفی هویت فرهنگی مناطق، بر لزوم حضور مؤثر این محصولات در جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

به گفته او، معرفی منسجم این محصولات در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان می‌تواند به تقویت برند گردشگری نهاوند، افزایش شناخت مخاطبان از داشته‌های بومی و ایجاد فرصت‌های تازه برای فعالان محلی کمک کند.

مرمت و راه‌اندازی موزه تاریخ و باستان‌شناسی نهاوند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین با اشاره به خریداری خانه تاریخی صمصام، ضرورت انجام اقدامات لازم برای مرمت، تجهیز و راه‌اندازی موزه تاریخ و باستان‌شناسی نهاوند را امری ضروری عنوان کرد.

اکبری اضافه کرد: راه‌اندازی این موزه می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی بهتر پیشینه تاریخی و باستان‌شناختی نهاوند، سامان‌دهی ظرفیت‌های مرتبط با معرفی میراث تاریخی شهرستان و تکمیل زنجیره جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری آن فراهم کند.

توسعه گردشگری نهاوند نیازمند برنامه‌ریزی مرحله‌ای و برندسازی هدفمند است

در ادامه علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری برنامه‌محور از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی شهرستان، بر تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه گردشگری نهاوند تاکید کرد.

او با اشاره به ضرورت معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های شهرستان، اظهار کرد: برای آنکه ظرفیت‌های گردشگری نهاوند بتوانند نقش موثرتری در توسعه منطقه ایفا کنند، لازم است برنامه‌ریزی‌ها با نگاهی منسجم و هدفمند انجام شود و برندسازی گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

نثاری با اشاره به اهمیت هماهنگی میان برنامه‌های اجرایی و ظرفیت‌های موجود، بر لزوم پیگیری موضوعات مطرح‌شده در نشست، از جمله معرفی جاذبه‌های گردشگری، تقویت جایگاه صنایع‌دستی و محصولات بومی، پیگیری ثبت ملی روستای دهفول به‌عنوان روستای مبل و منبت و فراهم‌کردن زمینه ایجاد موزه تاریخ و باستان‌شناسی نهاوند تاکید کرد.

او تصریح کرد: برنامه‌ریزی مرحله‌ای برای توسعه گردشگری می‌تواند مسیر پیگیری اولویت‌ها را روشن‌ کند و زمینه استفاده موثرتر از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را فراهم آورد.

نثاری ادامه داد: توجه هم‌زمان به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه معرفی منسجم‌تر نهاوند، تقویت پیوند میان جاذبه‌های گردشگری و کسب‌وکارهای محلی و بهره‌گیری موثرتر از میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان در مسیر توسعه گردشگری را فراهم کند.

توسعه گردشگری نهاوند با پیوند میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و اقتصاد محلی

در جمع‌بندی این نشست، بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرح‌شده در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی نهاوند گفت‌وگو شد، موضوعاتی که از برندسازی جاذبه‌های طبیعی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تا معرفی سوغات بومی، پیگیری ثبت ملی دهفول و راه‌اندازی موزه تاریخ و باستان‌شناسی را دربر می‌گیرد.

در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از حمام حاج آقا تراب، خانه تاریخی صمصام، بازار سنتی نهاوند و میدان قیصریه بازدید و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این جاذبه‌ها را بررسی کرد.

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