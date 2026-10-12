خانه تاریخی کازرونیان شیراز افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدهادی حسینی عضو هیئت مدیره صندوق احیا، در این مراسم با قدردانی از سرمایه‌گذار و بهره‌بردار مجموعه، بر ضرورت احیای روح و هویت بناهای تاریخی با محوریت توسعه صنایع‌دستی تأکید کرد.

او با بیان اینکه پایداری فعالیت‌های احیایی مستلزم ایجاد منافع اقتصادی برای فعالان این حوزه است، سودآوری را عاملی مؤثر در ماندگاری ارزش بناها و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در احیای میراث‌فرهنگی دانست و با اشاره به نگاه ارزشمند رهبر معظم انقلاب به مرمتگران و احیاگران آثار تاریخی، از تلاش فعالان این عرصه تجلیل کرد.

حمایت از هنرمندان، پاسداشت میراث فرهنگی است

مهدی پارسایی معاون استاندار فارس نیز با قدردانی از سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران صندوق توسعه و احیا، حمایت از هنرمندان را اقدامی ارزشمند و هم‌سنگ خلق آثار هنری دانست.

وی با اشاره به جایگاه هنرمندان و صاحبدلان شیرازی و با استناد به اشعاری از شیخ اجل، سعدی شیرازی، ابراز امیدواری کرد که چراغ خانه تاریخی کازرونیان همواره روشن بماند و این مجموعه به کانونی برای رونق صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس تبدیل شود.

بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه صنایع‌دستی

فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نیز با تقدیر از اقدامات صندوق توسعه و احیا، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی در رونق صنایع‌دستی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این رویکرد با گسترش همکاری‌های مشترک در استان‌های مختلف کشور تداوم یابد.

طنین اشعار لسان‌الغیب در آستانه روز بزرگداشت حافظ

در بخش دیگری از این مراسم که در شامگاه پیش از روز بزرگداشت حافظ شیرازی برگزار شد، حافظ‌خوانی اجرا و آیین افتتاح این خانه تاریخی با حال‌وهوای شعر و ادب فارسی همراه گشت.

گفتنی است خانه کازرونیان مربوط به دوره قاجار بوده و در شیراز، محله گود عربان واقع شده است. این اثر در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

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