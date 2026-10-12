۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷

نشست علمی مدیریت تعارض در منظر فرهنگی هورامان ویژه دهیاران سروآباد برگزار شد

نشست علمی مدیریت تعارض در منظر فرهنگی هورامان ویژه دهیاران سروآباد برگزار شد

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان گفت: نشست علمی با موضوع «مدیریت تعارض در رویدادهای میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان» با حضور دهیاران شهرستان سروآباد و همکاری فرمانداری و بخشداری برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هوشنگ مهدی  اظهار کرد: این نشست با حضور استادان گروه گردشگری و گروه اقتصاد دانشگاه کردستان و با هدف بررسی تعارضات موجود در رویدادهای مرتبط با منظر فرهنگی هورامان و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت و رفع آن‌ها برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان افزود: سخنرانان با ارائه پژوهش‌های علمی، ابعاد مختلف مدیریت تعارض در رویدادهای منظر فرهنگی هورامان را مورد بحث و تحلیل قرار دادند و راهکارهایی برای کاهش تعارضات و رفع مشکلات موجود ارائه کردند.

او با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، عنوان کرد: انسجام و هماهنگی میان پایگاه میراث جهانی هورامان، فرمانداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای رفع مشکلات موجود و مدیریت تعارضات پیش‌آمده ضروری است.

مهدی یادآور شد: هم‌افزایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مربوطه به بهبود روند مدیریت رویدادها، کاهش تعارضات و تقویت همکاری در راستای حفاظت و مدیریت منظر فرهنگی هورامان کمک می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072002237
شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

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