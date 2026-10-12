نشست علمی مدیریت تعارض در منظر فرهنگی هورامان ویژه دهیاران سروآباد برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هوشنگ مهدی اظهار کرد: این نشست با حضور استادان گروه گردشگری و گروه اقتصاد دانشگاه کردستان و با هدف بررسی تعارضات موجود در رویدادهای مرتبط با منظر فرهنگی هورامان و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت و رفع آن‌ها برگزار شد.



مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان افزود: سخنرانان با ارائه پژوهش‌های علمی، ابعاد مختلف مدیریت تعارض در رویدادهای منظر فرهنگی هورامان را مورد بحث و تحلیل قرار دادند و راهکارهایی برای کاهش تعارضات و رفع مشکلات موجود ارائه کردند.



او با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، عنوان کرد: انسجام و هماهنگی میان پایگاه میراث جهانی هورامان، فرمانداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای رفع مشکلات موجود و مدیریت تعارضات پیش‌آمده ضروری است.



مهدی یادآور شد: هم‌افزایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مربوطه به بهبود روند مدیریت رویدادها، کاهش تعارضات و تقویت همکاری در راستای حفاظت و مدیریت منظر فرهنگی هورامان کمک می‌کند.

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