۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

بازخوانی قصه «مهمان‌های ناخوانده» با رویکرد میراث‌فرهنگی و طبیعی برای کودکان با نیازهای ویژه

بازخوانی قصه «مهمان‌های ناخوانده» با رویکرد میراث‌فرهنگی و طبیعی برای کودکان با نیازهای ویژه

در روز کودکان با نیازهای ویژه در هفته ملی کودک با شعار «وطن، خانه همه کودکان»، برنامه قصه‌گویی و آشنایی با میراث فرهنگی و طبیعی ایران، از سوی مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه در انجمن بهشتیان زمینی آریا برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه امروز هم‌زمان با ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، روز کودکان با نیازهای ویژه در هفته ملی کودک، برگزار شد.

در این برنامه، پریسا شجاعی، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی و طراح و تسهیلگر رویداد، قصه فولکلور ایرانی «مهمان‌های ناخوانده» را با رویکرد حفاظت از میراث طبیعی بازآفرینی کرد و آن را با عنوان «مهمان‌های ناخوانده ایران‌خانم» روایت کرد. در این بازآفرینی، فک خزری، گوزن زرد ایرانی، روباه پالاس و لاک‌پشت پوزه‌عقابی، در قالب شخصیت‌های عروسکی، زمینه آشنایی کودکان با گونه‌های جانوری نیازمند حفاظت، اهمیت زیستگاه‌ها و مسئولیت انسان در قبال طبیعت را فراهم کردند.

همچنین، عروسک محلی «گلنار»، ساخته زنان روستایی کرمانج، در قالب شخصیت «ایران‌خانم» معرفی شد و بستری برای آشنایی کودکان با هنر بومی، میراث فرهنگی ناملموس، هویت ایرانی و مفهوم مهمان‌نوازی فراهم آورد. مشارکت کودکان در روایت قصه و گفت‌وگو درباره اقدام‌های ساده حفاظت از طبیعت، از جمله جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف آب و آزار ندادن جانوران، از دیگر بخش‌های برنامه بود.

این رویداد با پیوند دادن قصه‌گویی و هنر بومی به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، بر ظرفیت روایت‌های فولکلور در ترویج آگاهی محیط‌زیستی، تقویت حس تعلق به سرزمین و فراهم‌سازی تجربه‌های فرهنگی فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه تأکید داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072002238
راضیه حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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