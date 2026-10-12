به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه امروز هم‌زمان با ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، روز کودکان با نیازهای ویژه در هفته ملی کودک، برگزار شد.

در این برنامه، پریسا شجاعی، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی و طراح و تسهیلگر رویداد، قصه فولکلور ایرانی «مهمان‌های ناخوانده» را با رویکرد حفاظت از میراث طبیعی بازآفرینی کرد و آن را با عنوان «مهمان‌های ناخوانده ایران‌خانم» روایت کرد. در این بازآفرینی، فک خزری، گوزن زرد ایرانی، روباه پالاس و لاک‌پشت پوزه‌عقابی، در قالب شخصیت‌های عروسکی، زمینه آشنایی کودکان با گونه‌های جانوری نیازمند حفاظت، اهمیت زیستگاه‌ها و مسئولیت انسان در قبال طبیعت را فراهم کردند.

همچنین، عروسک محلی «گلنار»، ساخته زنان روستایی کرمانج، در قالب شخصیت «ایران‌خانم» معرفی شد و بستری برای آشنایی کودکان با هنر بومی، میراث فرهنگی ناملموس، هویت ایرانی و مفهوم مهمان‌نوازی فراهم آورد. مشارکت کودکان در روایت قصه و گفت‌وگو درباره اقدام‌های ساده حفاظت از طبیعت، از جمله جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف آب و آزار ندادن جانوران، از دیگر بخش‌های برنامه بود.

این رویداد با پیوند دادن قصه‌گویی و هنر بومی به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، بر ظرفیت روایت‌های فولکلور در ترویج آگاهی محیط‌زیستی، تقویت حس تعلق به سرزمین و فراهم‌سازی تجربه‌های فرهنگی فراگیر برای کودکان با نیازهای ویژه تأکید داشت.

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