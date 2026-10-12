به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مستندنگاری میراث‌فرهنگی در پیمایش تورسایکل ایران–ترکیه به همت گروه هنرهای ملی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و به‌منظور بررسی تجربه سفر پژوهشی با دوچرخه از ایران به ترکیه و ظرفیت‌های این شیوه سفر برای مستندنگاری و مطالعه میراث تاریخی و فرهنگی با حضور فرید رهنما پژوهشگر هنرهای سنتی، سعید سالکی پژوهشگر سفالینه‌های تاریخی و مریم دارا عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی برگزار می‌شود.

بررسی سفالینه‌های اورارتویی و مطالعه تطبیقی آن‌ها با آثار سفالی حوزه فرهنگی ایران یکی از محورهای اصلی این برنامه، است؛ در این بخش، ویژگی‌های سفالینه‌های سرخ‌فام، شیوه‌های ساخت و پخت، نوع خاک و ترکیبات مواد اولیه و همچنین امکان بهره‌گیری از روش‌های آزمایشگاهی و مطالعات میکروسکوپی برای شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های این آثار بررسی خواهد شد.

تمدن اورارتو که در هزاره نخست پیش از میلاد در بخش‌هایی از شرق آناتولی و پیرامون دریاچه وان شکوفا شد، از حوزه‌های مهم مطالعات باستان‌شناسی منطقه به شمار می‌رود. بررسی آثار به‌جامانده از این تمدن و مقایسه آن‌ها با یافته‌های باستان‌شناختی ایران می‌تواند به شناخت بهتر ویژگی‌های فنی و فرهنگی آثار و بررسی پیوندهای تاریخی میان مناطق همجوار کمک کند.

از دیگر موضوعات این برنامه، معرفی سفرهای پژوهشی با دوچرخه یا «تورسایکل» به‌عنوان رویکردی میان‌رشته‌ای در پیوند میان پژوهش میدانی، طبیعت‌گردی و ماجراجویی است. در این بخش، تجربه‌ها و چالش‌های سفر با دوچرخه در مسیرهای فرهنگی و تاریخی و ظرفیت این شیوه برای مستندنگاری میراث‌فرهنگی مورد بحث قرار می‌گیرد.

این نشست با حضور باستان‌شناسان، پژوهشگران حوزه مردم‌شناسی و زبان‌شناسی، نمایندگان فدراسیون دوچرخه‌سواری و دانشجویان رشته‌های مرتبط، از جمله باستان‌شناسی و صنایع‌دستی، برگزار خواهد شد.

این برنامه روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، واقع در تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی‌تیر، برگزار می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند اسکای‌روم اعلام‌شده به آدرس https://www.skyroom.online/ch/richt/rcita شرکت کنند.

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