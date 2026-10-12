برگزاری جشنواره «شکوه تولید و هنر روستایی» با بیش از ۵۰ غرفه در بخش کرباسک زابل

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و محصولات بومی روستا، در سالن ورزشی روستای کرباسک شهرستان زابل برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زابل افزود: این نمایشگاه با برپایی بیش از ۵۰ غرفه، جلوه‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های محلی منطقه سیستان را به نمایش گذاشت و میزبان عرضه محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی، هنرهای سنتی، سوزن‌دوزی، سوغات محلی، محصولات تبدیلی و فرآورده‌های خانگی، انواع ترشیجات، کشک و آچار محلی، تولیدات کشاورزی و همچنین هنر خیاطی و صنایع دستی کوچک بود.

او ادامه داد: این رویداد با هدف حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی روستاها، توسعه بازار فروش محصولات محلی و تقویت اقتصاد روستایی برگزار شد.

به گفته میرحسینی، جشنواره «شکوه تولید و هنر روستایی» فرصتی ارزشمند برای معرفی هنر دست هنرمندان، پاسداشت میراث فرهنگی و هنرهای سنتی و فراهم‌سازی زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی بود و بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و توانمندی‌های جوامع روستایی منطقه سیستان تأکید داشت.

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