فاطمه مدرسی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، فراتر از تکمیل و بهره‌برداری از یک بنای فرهنگی، فرصتی راهبردی برای احیای هویت تاریخی و عرفانی منطقه، تقویت گردشگری معنوی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه تعاملات فرهنگی بین‌المللی است.

او افزود: شمس تبریزی از چهره‌های اثرگذار در تاریخ اندیشه و عرفان ایرانی ـ اسلامی است که میراث فکری او، به‌واسطه تاکید بر تحول درونی، پرسشگری و مواجهه انتقادی با عادت‌های ذهنی، همچنان ظرفیت گفت‌وگو با مسائل انسان معاصر را دارد. از این منظر، بارگاه شمس نباید فقط به‌عنوان یک مقصد زیارتی یا جاذبه تاریخی تعریف شود، بلکه می‌تواند به کانونی برای پیوند میان ادبیات، عرفان، معماری ایرانی ـ اسلامی و تجربه معاصر زیستن تبدیل شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این مجموعه تصریح کرد: بارگاه شمس تبریزی می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی علاقه‌مند به میراث ادبی و عرفانی را فراهم کند؛ اما تحقق این ظرفیت، مستلزم آن است که در کنار کالبد معماری، برای معرفی اندیشه، شخصیت و میراث فکری شمس نیز برنامه‌ای مستمر، علمی و مخاطب‌محور تدوین شود. تنها در چنین شرایطی است که خوی می‌تواند از یک مقصد مبتنی بر بازدید تاریخی فراتر رود و به یکی از کانون‌های شاخص گردشگری عرفانی در ایران و منطقه تبدیل شود.

مدرسی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف، برگزاری همایش‌های علمی، نشست‌های تخصصی، برنامه‌های میان‌رشته‌ای و تولید محتوای پژوهشی با محوریت مقالات شمس اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدامات می‌تواند زمینه معرفی دقیق‌تر اندیشه شمس به نسل جوان و مخاطبان فرهیخته را فراهم آورد و ظرفیت‌های این میراث را در عرصه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی فعال کند.

او با تاکید بر ضرورت فاصله‌گرفتن از رویکردهای کلیشه‌ای در معرفی میراث عرفانی بیان کرد: اندیشه شمس زمانی می‌تواند در جامعه امروز اثرگذار باشد که با مسائل واقعی انسان معاصر پیوند بخورد؛ مسائلی همچون بحران هویت، تنهایی، اخلاق در روابط انسانی و ضرورت بازاندیشی در الگوهای فکری. پژوهش دانشگاهی دقیق و بین‌رشته‌ای می‌تواند امکان این بازخوانی را فراهم کند و میراث عرفانی را از سطح روایت‌های صرفاً تاریخی به عرصه اندیشه‌ورزی و گفت‌وگوی اجتماعی ارتقا دهد.

این پژوهشگر برتر کشوری خاطرنشان کرد: رویکرد مسئله‌محور به میراث شمس، یکی از عوامل تعیین‌کننده در ماندگاری فرهنگی بارگاه اوست. اگر متولیان فرهنگی بتوانند با اتکا به پژوهش‌های معتبر و برنامه‌ریزی محتوایی منسجم، اندیشه شمس را به موضوعی زنده برای پرسشگری و گفت‌وگو تبدیل کنند، این مجموعه می‌تواند نقشی فراتر از یک جاذبه گردشگری ایفا کند و به فضایی برای بازاندیشی در ارزش‌های انسانی و اخلاقی بدل شود.

مدرسی در پایان تاکید کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی را باید آغاز مسیری برای تثبیت جایگاه خوی در نقشه فرهنگی و گردشگری ایران دانست؛ مسیری که در آن، این شهر نه‌فقط به‌عنوان محل آرامگاه یک عارف نامدار، بلکه به‌عنوان کانون معرفی و بازخوانی میراث فکری او شناخته شود. تحقق این چشم‌انداز، به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مراکز دانشگاهی نیاز دارد تا میراث شمس بتواند پلی مؤثر میان سنت غنی عرفانی ایران و پرسش‌های بنیادین انسان امروز برقرار کند.

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