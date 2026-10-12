پروژه ملی بارگاه شمس تبریزی در شهر دارالصفای خوی، یک «سرمایه‌گذاری راهبردی» برای احیای هویت تمدنی ایران محسوب می‌شود. سعید عضدالدین ملکی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان غربی، با تبیین ابعاد این پروژه، آن را پروژه‌ای «هویت‌ساز و نمادین» خواند که با هدف بازخوانی لایه‌های عمیق فرهنگی و معنوی آذربایجان غربی طراحی شده است.

شمس تبریزی؛ زبان مشترک جهان اسلام

عضدالدین ملکی با اشاره به جایگاه فراملی شخصیت شمس تبریزی در سپهر عرفان و ادبیات جهانی اظهار داشت: شخصیت شمس تبریزی، به‌واسطه پیوند ناگسستنی با مولانا، از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در کانون فرهنگ مشترک جهان اسلام جای گرفته است. از این رو، بارگاه او، یک «زبان مشترک فرهنگی» است که می‌تواند بسترهای لازم برای تعاملات عمیق‌تر میان ملت‌های مسلمان را فراهم آورد.

پیشرانی گردشگری عرفانی در تراز بین‌المللی

رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی، برگزاری مراسم افتتاحیه این بارگاه را نقطه‌عطفی برای تحول در صنعت گردشگری استان برشمرد و افزود: حضور مقامات عالی‌رتبه ملی، دانشمندان، هنرمندان و نخبگان عرصه عرفان در این آیین، پیامی روشن از عزم ملی برای تبدیل خوی به قطب گردشگری معنوی است. این مجموعه با استقرار در نقطه تلاقی تاریخ و معرفت، نقشی پیشران در ترسیم مسیرهای نوین گردشگری فرهنگی ایفا خواهد کرد.

پلی میان شکوه گذشته و توسعه پایدار

ملکی در ادامه با تاکید بر پتانسیل‌های نهفته در این پیوند تاریخی خاطرنشان کرد: احیای بارگاه شمس تبریزی، پلی است میان شکوه اندیشه عرفانی در گذشته و نیازهای امروزِ توسعه گردشگری پایدار. این طرح، خوی را به مقصدی قطعی برای پژوهشگران، عرفان‌پژوهان و گردشگران معنوی از سراسر جهان تبدیل می‌کند و با ایجاد هم‌افزایی میان داشته‌های تاریخی و زیرساخت‌های گردشگری، زمینه را برای توسعه متوازن منطقه مهیا می‌سازد.

وی در پایان تصریح کرد: امید است با بهره‌برداری کامل از این پروژه تمدنی، شاهد تثبیت جایگاه خوی به‌عنوان نگین گردشگری عرفانی ایران و افزایش تعاملات فرهنگی در سطح جهانی باشیم.

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