ضرورت حمایت مردم برای صیانت از آثار تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه با حضور در برنامه تلویزیونی «روند» شبکه زاگرس، ضمن پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلف این اداره‌کل، از برنامه‌ریزی جامع برای حفاظت از آثار تاریخی و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در استان خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: حفاظت مؤثر و پایدار از آثار و ابنیه تاریخی بدون همراهی و دغدغه‌مندی مردم و همکاری همه‌جانبه سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و این سرمایه‌های کهن متعلق به تمام جامعه است.

او با اشاره به ظرفیت‌های غنی تاریخی استان افزود: تاکنون نزدیک به ۵ هزار اثر تاریخی در سطح استان کرمانشاه شناسایی شده که ۵۰ درصد از این آثار به ثبت ملی رسیده‌اند و فرایند بررسی و ثبت سالانه آثار واجد شرایط همچنان با قوت ادامه دارد.

اعظمی در ادامه به بخش صنایع‌دستی و اهمیت آن در رونق اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از هنرمندان بومی و ایجاد اشتغال پایدار، نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی شهرستان روانسر در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه همچنین بر لزوم توسعه زیرساخت‌های فروش تأکید کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی اداره‌کل بر گسترش و راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در تمامی مراکز شهرستان‌های استان متمرکز است تا بستری مطمئن و مستمر برای عرضه دست‌ساخته‌های هنرمندان و تولیدکنندگان فراهم شود.

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