به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۲۰ مهرماه در حاشیه نشست با علی خان بابایی شهردار فریدونکنار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی در مازندران اظهار کرد: توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرداری این شهر در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۴ میلیارد تومان از منابع مالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برای اجرای این طرح هزینه شده است.

او توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با هدف بهبود زیرساخت‌های گردشگری و فراهم‌سازی فضای مناسب‌تر برای حضور گردشگران و شهروندان را از جمله اقدامات مرتبط با ارتقای ظرفیت‌های گردشگری ساحلی این شهر عنوان کرد.

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