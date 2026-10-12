۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با مشارکت شهرداری در حال اجراست

توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با مشارکت شهرداری در حال اجراست

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با همکاری شهرداری این شهر خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۴ میلیارد تومان از منابع مالی میراث‌فرهنگی و گردشگری برای اجرای این طرح هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۲۰ مهرماه در حاشیه نشست با علی خان بابایی شهردار فریدونکنار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی در مازندران اظهار کرد: توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرداری این شهر در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۴ میلیارد تومان از منابع مالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برای اجرای این طرح هزینه شده است.

او توسعه پیاده‌راه ساحلی فریدونکنار با هدف بهبود زیرساخت‌های گردشگری و فراهم‌سازی فضای مناسب‌تر برای حضور گردشگران و شهروندان را از جمله اقدامات مرتبط با ارتقای ظرفیت‌های گردشگری ساحلی این شهر عنوان کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072002247
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha