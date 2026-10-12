به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا نظری‌ ارشد دوشنبه ۲۰ مهر در تشریح آخرین اقدامات حفاظتی، پژوهشی، فرهنگی و مرمتی صورت‌گرفته در این مجموعه تاریخی، با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در بخش مطالعات میدانی و باستان‌شناسی، گفت: از سال ۱۳۶۲ که کاوش‌ها در هگمتانه آغاز شد، روندی مشخص وجود داشت، اما طی هشت ماه گذشته، توانستیم در کمتر از شش ماه دو فصل کاوش باستان‌شناسی را با حضور دو گروه تخصصی به انجام برسانیم که هماهنگی کامل آن توسط پایگاه صورت گرفت و رویدادی کم‌سابقه در این محوطه به شمار می‌رود.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه به برنامه‌های تعاملی با اصناف اشاره کرد و افزود: در این مدت جلسات منظم و مستمری با جامعه محلی و بازاریان پیرامون محوطه به‌ویژه کسبه خیابان اکباتان، برگزار شده است، همچنین فضایی ویژه در محدوده مدرسه ارامنه با محوریت دباغ‌خانه برای ساماندهی و تقویت این ارتباط طراحی شده و در دست پیگیری است.

او از برنامه‌ریزی رسانه‌ای برای معرفی هرچه بهتر این اثر تاریخی خبر داد و افزود: با دعوت از مستندساز مطرح کشور و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداری همدان، هماهنگی‌های لازم برای تولید یک مستند جامع و مستقل درباره محوطه هگمتانه انجام گرفته است، علاوه بر این، برگزاری رویدادهای گردشگری، بازارچه‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی از جمله آموزش راهنمایان با نظارت دفتر امور پایگاه‌ها پیگیری می‌شود.

نظری ارشد تدوین کتاب جامع هگمتانه را از اقدامات مهم پایگاه برشمرد و تاکید کرد: تاکنون اثری مستقل که تمامی ابعاد معماری، باستان‌شناسی، تاریخ و مرمت هگمتانه را در قالب یک پایگاه جهانی گردآوری کند وجود نداشت، اما هم‌اکنون این کتاب جامع در دست تدوین است، در حوزه میدانی نیز نصب تابلوهای راهنمای دوزبانه و نورپردازی محوطه به انجام رسیده است.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه با اشاره به مهار آسیب‌های فصلی و بازخورد مثبت مجامع بین‌المللی، خاطرنشان کرد: با تمهیدات پیشگیرانه اتخاذشده، برخلاف سال‌های گذشته هیچ‌گونه آتش‌سوزی در محوطه رخ نداد، همچنین اقدامات حفاظتی انجام‌شده توانست در آخرین اجلاس یونسکو امتیاز و تایید مثبتی دریافت کند که گامی ارزشمند برای این پایگاه جهانی محسوب می‌شود.

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