به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی دوشنبه ۲۰ مهرماه اظهار کرد: ششمین نمایشگاه بین‌المللی دستاوردهای روستایی و عشایری کشور فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و تولیدات جوامع محلی و هنرمندان سراسر کشور است و حضور نمایندگان استان کرمانشاه در این رویداد، نقش مهمی در معرفی هنرهای اصیل و هویت‌محور استان دارد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این نمایشگاه سه هنرمند صنایع‌دستی از استان کرمانشاه در رشته‌های گیوه‌بافی و چرم‌دوزی حضور یافته‌اند و بخشی از توانمندی و تولیدات هنرمندان استان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در معرفی فرهنگ و هویت مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: حضور صنعتگران کرمانشاهی در چنین رویدادهایی تنها به عرضه و فروش محصولات محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای معرفی پیشینه، اصالت و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و ایجاد ارتباط با فعالان، خریداران و بازارهای جدید است.

کوگانی ادامه داد: گیوه‌بافی از جمله هنرها و رشته‌هایی است که ریشه در فرهنگ و زندگی مردم منطقه اورامانات در استان دارند و هنرمندان کرمانشاهی با حفظ شیوه‌های اصیل تولید، در کنار استفاده از ظرفیت‌های نوآوری و طراحی، تلاش می‌کنند این هنرها را با نیاز بازار امروز پیوند دهند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را یکی از مسیرهای مؤثر برای توسعه بازار صنایع‌دستی دانست و گفت: معرفی مستقیم تولیدات، ایجاد ارتباط میان هنرمندان و فعالان بازار و فراهم کردن زمینه برای حضور محصولات کرمانشاه در بازارهای جدید، از مهم‌ترین دستاوردهای حضور در این رویدادهاست.

او در پایان تصریح کرد: حمایت از حضور هنرمندان توانمند استان در نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای ملی و بین‌المللی، با هدف معرفی برند صنایع‌دستی کرمانشاه، توسعه بازار فروش و تقویت اقتصاد هنرمندان و جوامع محلی با جدیت دنبال می‌شود.

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