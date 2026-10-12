عبدالکریم بیاتی‌نیا، مدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به اینکه در موضوعات گمرکی مشکلی از سوی بافندگان عنوان نشده است، گفت: بنده الان به اطلاع بزرگواران می‌رسانم که ارتباط ما با مردم از طریق سامانه جامع امور گمرکی برقرار است.

او درباره زمان آغاز این فرایند گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد، نیازی به حضور همکاران برای انجام امور در هر نقطه‌ای از استان نیست.

بیاتی‌نیا در توضیح سازوکار کار افزود: هر فردی که به اینترنت دسترسی داشته باشد، با یک بار مراجعه به گمرک استان و دریافت رمز ورود به سامانه جامع امور گمرکی، می‌تواند از هر نقطه‌ای از استان وارد سامانه شود و اظهار صادرات کند.

اومدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این پرسش که آیا صادرکنندگان روستایی باید کالای خود را به گمرک ببرند، گفت: این قول را به دوستان می‌دهیم که در هر روستا، هر شهر و هر نقطه از استان که اظهار صادرات دارند، نیازی به حضور کالایشان در گمرک نیست. کافی است به ما اطلاع دهند و همکاران ما در همان نقطه در خدمتشان خواهند بود و صادراتشان را انجام می‌دهند.

او درباره کسانی که با امور گمرکی آشنایی ندارند نیز گفت: اگر افراد در حوزه صنایع دستی به آموزش نیاز دارند یا اطلاعات گمرکی ندارند، یک نفرشان می‌تواند به عنوان نماینده به گمرک مراجعه کند. همکاران ما در حوزه فنی، آموزش ورود به سامانه، اظهار صادرات، تعرفه‌ها و ارزش کالاهایی را که قصد صادرات دارند، در اختیارشان قرار خواهند داد.

بیاتی‌نیا همچنین درباره پشتیبانی پس از ثبت درخواست گفت: اگر در مسیر صادرات مشکلی داشته باشند، با همکاران حوزه فنی تماس بگیرند. همکاران ما نسبت به اظهار صادرات قطعاً در خدمت این دوستان خواهند بود و کمک خواهند کرد تا صادراتشان به راحتی در استان انجام شود. در این زمینه هیچ مشکلی هم نداریم.

مدیر کل گمرک کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به اینکه آیا برای صادرکنندگان شرایط خاصی وجود دارد، گفت: برای اینکه بتوانند صادرات انجام دهند، باید کارت بازرگانی داشته باشند. در حوزه تولید هم اگر پروانه دارند و استانداردسازی انجام داده‌اند، کپی پروانه را به ما ارائه دهند. همکاران فنی ما در کنارشان خواهند بود تا صادراتشان با کوچک‌ترین مشکل و به بهترین شکل در استان انجام شود.

او درباره وضعیت بافندگان روستایی گفت: فرض ما بر این است که بسیاری از این دوستان کارت بازرگانی ندارند و هیچ زیرساختی در اختیارشان نیست. این افراد در روستا با سنت‌های بافندگی کار می‌کنند و ما به عنوان دولت و متولی امور باید برای آنان سازوکاری بیاندیشیم.

بیاتی‌نیا در ادامه با اشاره به نقش نهادهای مسئول گفت: آیا حوزه میراث فرهنگی یا دهیاری می‌تواند این محصولات را به صورت متمرکز جمع کند؟ اگر چنین شود، دیگر لازم نیست بانوان وارد چرخه دریافت کارت بازرگانی و سایر فرایندها شوند. قطعاً اگر به همان کار خود ادامه دهند، درآمدشان بیشتر خواهد بود.

مدیرکل گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: پیش از آن باید محصولات را به صورت متمرکز جمع‌آوری کنیم؛ هم در راستای دستور استاندار محترم مبنی بر صادرات غیرنفتی و هم برای حل مشکل این بانوان و این افراد. چه از طریق یک شخص دارای کارت بازرگانی و چه از طریق سازوکار بازرگانی دیگر.

او در پایان خطاب به نماینده بافندگان که با خبرنگار میراث آریا همراه بود، گفت: آقای محمودی، یکی از شما پیگیر این موضوع باشد. این وظیفه ماست. ما مدیران مسئول و دولت کاملاً در خدمت شما هستیم و هیچ چیزی جلودار و مانع کار شما نیست. خیالتان راحت باشد. وقتی فرماندار، مدیرکل میراث فرهنگی اینجا کنار هم قرار گرفته‌ایم، کار را پیش خواهیم برد.

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