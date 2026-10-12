به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن عصر دوشنبه ۲۰ مهرماه اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، هشت گواهینامه استانداردسازی برای تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه صادر شده است که هتل‌ها، واحدهای پذیرایی بین‌راهی و مهمان‌پذیرها را شامل می‌شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: این واحدها پس از انجام بازرسی‌های کارشناسی، ارزیابی و درجه‌بندی توسط اداره نظارت بر ارزیابی تأسیسات گردشگری استان، موفق به دریافت گواهینامه استانداردسازی شده‌اند و لازم است بلافاصله پس از دریافت گواهینامه، با ثبت‌نام و تکمیل فرآیند مربوط در سامانه «جانا»، برای تمدید پروانه بهره‌برداری سه‌ساله خود اقدام کنند.

او در ادامه به روند سامان‌دهی خانه‌مسافرها اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱۰ مجوز خانه‌مسافر در استان صادر شده و این واحدها در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.

روشن تصریح کرد: بر اساس ضوابط جدید، از سال ۱۴۰۵ موضوع تأیید استحکام بنا برای خانه‌مسافرها نیز باید توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود و متقاضیان دریافت مجوز، موظف‌ هستند پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، نسبت به نصب دوربین و دریافت تأییدیه استحکام بنا از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه ادامه داد: متقاضیان پس از تکمیل مدارک و دریافت تأییدیه‌های لازم، باید برای ادامه فرآیند صدور مجوز به اداره نظارت بر ارزیابی تأسیسات گردشگری در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه مراجعه کنند.

او در پایان تأکید کرد: استانداردسازی تأسیسات گردشگری و ساماندهی خانه‌مسافرها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ضریب ایمنی، ایجاد نظم در فعالیت واحدهای اقامتی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای میزبانی از گردشگران در استان انجام می‌شود.

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