رسیدگی به ۱۵ شکایت گردشگری در سامانه ۰۹۶۲۹ کرمانشاه/ ۱۱۰ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری پس از اربعین

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا جلدی عصر دوشنبه ۲۰ مهرماه اظهار کرد: در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات و صیانت از حقوق مسافران و گردشگران، در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۵ مورد شکایت از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ در استان کرمانشاه ثبت شده است.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه افزود: تمامی شکایات ثبت‌شده در جلسات رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای رسیدگی به موارد مطرح‌شده انجام شده است و در حال حاضر تنها یک پرونده به دلیل وجود نقص در مدارک ارائه‌شده از سوی شاکی، در دست بررسی قرار دارد.

او در ادامه به اقدامات نظارتی انجام‌شده پس از ایام اربعین اشاره کرد و گفت: در ماه‌های مرداد و شهریور امسال، در مجموع ۱۱۰ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری در سطح استان کرمانشاه انجام شده است.

جلدی تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، برای ۱۸ واحد متخلف تذکر و برای سه واحد نیز اخطار صادر شد و موارد تخلف برای اصلاح و رفع نواقص به واحدهای مربوطه اعلام شده است.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه، گفت: هدف از اجرای این بازدیدها، نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی و ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به مسافران و گردشگران است.

او تأکید کرد: خوشبختانه در جریان این بازدیدهای نظارتی، هیچ موردی منجر به پلمب تأسیسات گردشگری نشده و رویکرد اداره‌کل در این حوزه، در گام نخست تذکر، ارشاد و الزام واحدها به رفع نواقص و رعایت ضوابط است.

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