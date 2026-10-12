به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست ۲۰ مهرماه با حضور بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یاسر عربی، نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، هادی جعفری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارتخانه، رضا حسنی، فرماندار آرادان و تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان برگزار شد.

در این نشست، مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به شهرستان‌های آرادان و گرمسار و راهکارهای اجرایی برای تأمین اعتبارات، رفع موانع و تسریع در تحقق این مصوبات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

پیگیری موضوع کاوش و تأمین اعتبار مرمت حمام و قلعه تاریخی روستای پاده، ارتقای نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان آرادان به اداره، تأمین اعتبار بازارچه صنایع‌دستی آرادان، تعیین تکلیف مجتمع بین‌راهی گرمسار و کارخانه پنبه‌زنی، اعطای تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی و پیگیری ثبت جهانی جاده سنگ‌فرش و ایجاد پایگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین موضوع سامان‌دهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مجموعه قصر بهرام، احداث مجموعه گردشگری سلامت در شهرستان گرمسار، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تأمین نیروی انسانی موردنیاز و ارتقای ساختار سازمانی شهرستان گرمسار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جمع‌بندی این نشست، بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات با هدف رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مالی موردنیاز و فراهم‌کردن زمینه تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید شد؛ اقداماتی که می‌تواند در صیانت از میراث‌فرهنگی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رونق صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال در شهرستان‌های آرادان و گرمسار نقش مؤثری ایفا کند.

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