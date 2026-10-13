منیر خلقی، رئیس ایکوم ایران، در آستانه برگزاری کارگاه آموزشی «تاب‌آوری عملیاتی موزه‌ها در شرایط اضطراری» در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اهمیت آمادگی موزه‌ها در برابر بحران‌ها اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی و مخاطراتی که ممکن است در اثر جنگ، حوادث طبیعی، زلزله، بارندگی‌های شدید و دیگر بحران‌های انسانی و غیرانسانی به وجود بیاید، پرداختن به موضوع تاب‌آوری عملیاتی و مدیریت بحران در موزه‌ها ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

او با بیان اینکه آمادگی موزه‌ها و کارکنان آن‌ها برای مواجهه با شرایط بحرانی از موضوعات مورد توجه شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) در برنامه‌های سه سال آینده است، افزود: بر همین اساس، ایکوم ایران با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برگزاری این کارگاه آموزشی را در دستور کار قرار داده است.

رئیس ایکوم ایران با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری طی سال‌های اخیر، به‌ویژه با تلاش‌های دکتر فاطمه علی میرزایی، اقدامات و برنامه‌های مؤثری در این زمینه انجام داده است. بخشی از این برنامه‌ها نیز در موزه ملی و مجموعه‌های تاریخی از جمله چهل‌ستون اجرا شده است.

خلقی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، از دکتر فاطمه علی میرزایی درخواست کردیم تا طرح درس تخصصی برای موزه‌داران و اعضای ایکوم ارائه کند تا فعالان این حوزه بتوانند با اصول و راهکارهای مواجهه با بحران آشنا شوند و آمادگی بیشتری برای حفاظت از مجموعه‌های موزه‌ای در شرایط اضطراری پیدا کنند.

او با تأکید بر اینکه مدیریت بحران در موزه‌ها هم اولویت ملی و هم اولویت بین‌المللی است، گفت: تغییرات اقلیمی و تشدید مخاطرات زیست‌محیطی شرایطی ایجاد کرده است که نه‌تنها موزه‌ها، بلکه محوطه‌های تاریخی و میراث فرهنگی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌ها و افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس ایکوم ایران ابراز امیدواری کرد که این کارگاه با استقبال موزه‌داران و فعالان حوزه میراث فرهنگی روبه‌رو شود و افزود: امیدواریم برگزاری این برنامه به ارتقای دانش تخصصی موزه‌داران، افزایش آمادگی آنان در شرایط اضطراری و تقویت توان حفاظت از آثار و مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی کمک کند.

کارگاه آموزشی تخصصی «تاب‌آوری عملیاتی موزه‌ها در شرایط اضطراری» روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، به مدت هشت ساعت و با تدریس فاطمه علی میرزایی برگزار می‌شود. در این برنامه، محمدی، معاون موزه ملی علوم و فناوری ایران و میزبان کارگاه، و منیر خلقی، رئیس ایکوم ایران، سخنرانی خواهند کرد. همچنین مباحث تخصصی، پرسش‌وپاسخ و تبادل تجربه میان شرکت‌کنندگان از بخش‌های این برنامه آموزشی است.

انتهای پیام/