یادبود کودکان میناب در باغ کتاب

به گزارش میراث آریا، رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» با عنوان «باغ پروانه‌ها» و با هدف گرامیداشت یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم، از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این رویداد هم‌زمان با هفته ملی کودک و با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی با آثاری از کودکان هند، ایتالیا و آلمان، نمایشگاه عکس مدرسه میناب و پرفورمنس کفش‌های جامانده، از بخش‌های این رویداد است.

همچنین برنامه‌های «کاروان قصه‌های تمدنی»، قصه‌گویی، نقالی و شاهنامه‌خوانی در طول برگزاری این رویداد اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه برای بازدید از این رویداد به باغ کتاب تهران، واقع در بزرگراه شهید حقانی، مسیر غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.

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