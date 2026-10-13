شعر حافظ ظرفیت تبیین مفاهیم دینی و حماسی را دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در آیین بزرگداشت یادروز حافظ، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهرماه با طرح این پرسش که چرا حافظ در طول تاریخ ماندگار شده است، به دیدگاه‌های بزرگان ادبیات، از جمله مولانا و سعدی، اشاره کرد و گفت: مولانا معتقد است سخنی که در گذر زمان ماندگار می‌شود، باید رنگ و بوی آسمانی داشته باشد؛ به این معنا که یا از جنس حکمت باشد یا از کتاب و وحی سرچشمه بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیرازافزود: سخن حافظ نیز به دلیل برخورداری از همین جوهره حکمت و کتاب، از بسیاری آثار دیگر متمایز شده و به ماندگاری رسیده است. سعدی نیز در مقدمه گلستان، رمز ماندگاری کلام را در کارآمدی و بلاغت آن می‌داند و همین ویژگی را می‌توان از عوامل ماندگاری آثار سعدی و حافظ دانست.

امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه واعظان و سخنوران نیز گاهی از اشعار حافظ برای انتقال مفاهیم به مخاطبان بهره می‌گیرند، ادامه داد: ما نیز در مقام سخنوری از حافظ وام می‌گیریم و متناسب با نیاز روز، فضای تازه‌ای به سخن می‌بخشیم و معنایی را به شنونده منتقل می‌کنیم که این شیوه به کلام لطافت و نفوذ بیشتری می‌دهد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگاه شیراز به‌عنوان شهری که می‌تواند دین، حماسه و هنر را به بهترین شکل با یکدیگر تلفیق کند، اظهار کرد: می‌توان با بهره‌گیری هوشمندانه از بن‌مایه‌های دینی در غزل‌های حماسی حافظ، مفاهیم عمیق انسانی و دینی را به زیباترین شکل برای مخاطبان تبیین کرد.

او افزود: با تمسک به استعاره‌های لسان‌الغیب می‌توان پیام‌های حماسی و دینی را در عرصه‌های مختلف به کار گرفت. اشعار حافظ شیرازی ظرفیتی عظیم برای تبیین زندگی امروز، عرفان و حماسه دارد و بسیاری از مفاهیم والای انسانی و دینی در این اشعار نهفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: می‌توان با رویکردی نوآورانه از این گنجینه ادبی برای به تصویر کشیدن صحنه‌های انقلاب و دفاع مقدس استفاده کرد و مفاهیمی را که در شعر حافظ وجود دارد، متناسب با نیازهای امروز جامعه بازخوانی کرد.

آیت الله دژکام با تأکید بر جایگاه کلام حافظ در تبیین روحیه مقاومت و استکبارستیزی گفت: در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم که مردان حق، از جمله امام خمینی(ره)، با تکیه بر ایمان و ساده‌زیستی بر قدرت‌های پوشالی پیروز شده‌اند و این همان معنایی است که در کلام حافظ نیز جریان دارد؛ آنجا که می‌فرماید: «مَبین حقیر، گدایان عشق را کاین قوم، شَهان بی کمر و خسروان بی کلهند».

امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه استفاده از ادبیات در این شیوه را می‌توان اقتباسی ارزشمند دانست، افزود: چنین رویکردی در سخنرانی و تبیین معارف الهی بسیار کارآمد است و می‌تواند مفاهیم عمیق را با زبانی اثرگذار به مخاطب منتقل کند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هنری برای بازخوانی زندگی امروز در آینه دیوان حافظ اظهار کرد: هنر، دین و حماسه در اشعار حافظ به یکدیگر پیوند خورده‌اند و می‌توان با تکیه بر ابیات او، صحنه‌های تشییع شهدا و فرهنگ ایثار و ایمان ملت را بازنمایی کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت شعر حافظ برای بیان روحیه حماسی مردم ادامه داد: با الهام از اندیشه حافظ می‌توان گفت: «اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم»؛ این همان روحیه حماسه‌سازی است که در میان مردم ما زنده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: کلاه‌نمدی‌های عشایر و غیرت مردمان این دیار در دفاع از مرزها و ارزش‌ها، همواره با روحیه آزادگی حافظ پیوند داشته است. مردم ما نیز با تأسی به همین مفاهیم در برابر دشمن ایستاده‌اند و با زبان شعر و شعور، ولایت‌پذیری خود را فریاد می‌زنند.

او افزود: همان‌گونه که در خیابان‌ها و میدان‌ها نیز عبارت «حکم آنچه تو فرمایی» شنیده می‌شود، این مضمون برگرفته از نگاه تسلیم در برابر حق است؛ نگاهی که در غزل‌های حافظ موج می‌زند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به جایگاه معارف دینی در شکل‌گیری قدرت معنوی ایران اظهار کرد: هنگامی که از قدرت معنوی ایران سخن می‌گوییم، این معارف پشتوانه ما هستند و با تکیه بر اسم اعظم الهی می‌توانیم از هیچ قدرتی هراس نداشته باشیم.

آیت الله دژکام تأکید کرد: استفاده از اشعار حافظ برای تبیین اقتدار معنوی نظام، راهی است که می‌تواند دیوان این شاعر را بیش از پیش با زندگی امروز و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی پیوند دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه شعر حافظ ظرفیت انتقال مفاهیم دینی، حماسی و انسانی را در کنار یکدیگر دارد، گفت: بازخوانی این میراث ادبی با توجه به مسائل روز، امکان بهره‌گیری از زبان هنر را برای تبیین مفاهیم دینی و حماسی فراهم می‌کند و می‌تواند در بازنمایی فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌پذیری مردم مورد توجه قرار گیرد.

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