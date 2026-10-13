به گزارش خبرنگار میراث آریا ،حسینعلی امیری شامگاه دوشنبه در آیین یادروز حافظ شیرازی، اظهار کرد: بار دیگر این بار به بهانه دلپسند سی‌امین رویداد ملی یادروز حافظ، در شهر شیراز، گرد هم آمده‌ایم تا به محضر اندیشه و سخن لسان‌الغیب که قرن‌هاست از مرزهای زمان و جغرافیا عبور کرده و همچنان با انسان امروز سخن می‌گوید عرض احترام کنیم.

استاندار فارس افزود: حضور در شیراز، در جوار آرامگاه حافظ، فرصتی است برای بازاندیشی در میراثی که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما است و در عین حال، ظرفیتی زنده برای گفت‌وگو با جهان معاصر به شمار می‌رود.

امیری گفت: حافظ را نمی‌توان تنها در گذشته جست‌وجو کرد؛ او در هر دوره، با پرسش‌های تازه انسان، با رنج‌ها و امیدهای او و با جست‌وجوی همیشگی‌اش برای حقیقت، آزادی و معنا، دوباره متولد می‌شود.

او بیان کرد: انتخاب محور «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» برای گردهمایی امسال، فرصتی ارزشمند است تا از تاثیر ژرف اندیشه و زبان حافظ بر شعر و ادبیات، موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر عرصه‌های خلاقیت سخن بگوییم.

استاندار فارس عنوان کرد: الهام از کلام نورانی وحی، ایجاز و ایهام، موسیقی کلام، تصویرسازی‌های شگفت‌انگیز و توانایی او در پیوند دادن تجربه فردی با دغدغه‌های مشترک انسانی، همچنان الهام‌بخش هنرمندان و اندیشمندان است.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: راز ماندگاری حافظ را باید در همین توانایی کم‌نظیر جست‌وجو کرد؛ او از عشق سخن می‌گوید، اما عشق را در حصار یک تجربه شخصی محدود نمی‌کند، از رندی می‌گوید، اما رندی او تنها یک خصلت فردی نیست، بلکه راهی برای رهایی از تظاهر و دورویی نمی‌داند و از می و مستی سخن می‌گوید، اما جهان شعرش را نمی‌توان به معنای ظاهری واژه‌ها فروکاست.

امیری افزود: در شعر حافظ، انسان همواره به تامل درباره خویشتن، حقیقت، اخلاق و نسبت خود با دیگران دعوت می‌شود.

او ادامه داد: در جهان امروز که فناوری، سرعت تحولات و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی، زندگی بشر را دگرگون کرده است، بازگشت به چنین میراثی میراث ادبی ضرورتی فرهنگی و انسانی دارد.

استاندار فارس اظهار کرد: جامعه‌ای که به هنر و ادبیات مجال رشد می‌دهد، امکان گفت‌وگو، نقد، تخیل و درک تجربه دیگران را گسترش می‌بخشد؛ هنر، انسان را از محدوده تنگ منفعت‌های فردی فراتر می‌برد و به او یادآوری می‌کند که جهان، خانه مشترک تمام انسان‌ها است.

امیری بیان کرد: اگر تفکر حافظ بر مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها حاکم بود، آیا جنگ‌ها و نزاع‌ها تا این اندازه مجال بروز می‌یافتند؟

او ادامه داد: اگر تفکر حافظ بر مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها حاکم بود، آیا جنگ‌ها، نزاع‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و تلاش برای تحمیل اراده بر دیگران تا این اندازه مجال بروز می‌یافت؟ آیا صاحبان قدرت، پیش از آنکه راه ستیز در پیش گیرند، بیشتر به پیامدهای تصمیم‌های خود برای جان و زندگی انسان‌ها نمی‌اندیشیدند؟ و آیا اختلاف‌ها نمی‌توانستند به جای میدان‌های نبرد، در عرصه گفت‌وگو و تفاهم پیگیری شوند؟

استاندار فارس گفت: بی‌تردید، اندیشه و شعر به‌تنهایی جایگزین سازوکارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی حل منازعات نیستند؛ اما می‌توانند بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی صلح را تقویت کنند.

امیری اظهار کرد: جهانی که در آن خودبزرگ‌بینی جای خود را به فروتنی، انحصارطلبی جای خود را به مدارا و زیاده‌خواهی جای خود را به رعایت حقوق دیگران بدهد، جهانی انسانی‌تر و امن‌تر خواهد بود.

او عنوان کرد: پیام حافظ، با همه پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایش، ما را به تامل درباره این تناقض دیرپای بشری که فاصله میان ادعای حقیقت و عمل به حقیقت، میان قدرت و مسئولیت، و میان برخورداری از دانش و پایبندی به اخلاق است، فرا می‌خواند.

استاندار فارس گفت: پاسداشت حافظ برای استان، افزون بر افتخار به یک میراث بزرگ، مسئولیتی فرهنگی است.

امیری تاکید کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم که نسل جوان، حافظ را نه فقط در کتاب‌های درسی و مراسم رسمی، بلکه در تجربه زیسته خود، در هنر معاصر، در گفت‌وگوهای اجتماعی و در آفرینش‌های تازه ادبی کشف کند.

او یادآور شد: میراث فرهنگی هنگامی زنده می‌ماند که امکان بازخوانی، پرسشگریو خلاقیت در آن وجود داشته باشد.

یادروز حافظ، فرصتی برای پیوند میان فرهنگ ایرانی و گفت‌وگوی جهانی است

استاندار فارس گفت: سی‌امین رویداد ملی یادروز حافظ فرصتی برای تقویت پیوند میان پژوهش و آفرینش، میان میراث و نوآوری و میان فرهنگ ایرانی و گفت‌وگوی جهانی است.

امیری افزود: شیراز شهر دین، هنر و حماسه است و به پشتوانه نام حافظ و دیگر بزرگان علم و ادب و هنر، می‌تواند بیش از پیش به کانون تعامل فرهنگی، گردشگری ادبی و تبادل اندیشه تبدیل شود.

او اظهار کرد: شهری که از گذشته خود الهام می‌گیرد و برای آینده، افق‌های تازه می‌گشاید.

امیری بیان کرد: امیدوارم که این گردهمایی، فراتر از بزرگداشت یک نام، زمینه‌ای برای تعمیق اندیشه، گسترش خلاقیت هنری و تقویت ارزش‌هایی چون مدارا، آزاداندیشی، کرامت انسانی و صلح باشد.

استاندار فارس گفت: حافظ به ما می‌آموزد که سخن زیبا هنگامی ماندگار می‌شود که پنجره‌ای به سوی فهم عمیق‌تر زندگی بگشاید و قلب انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

امیری افزود: شیراز، جنت‌تراز، بار دیگر میزبان دوستداران فرهنگ و ادب ایران است؛ با این امید که چراغ شعر و اندیشه او در روزگار ما نیز روشن بماند و جهان، بیش از پیش، به نیروی فرهنگ برای کاستن از رنج انسان و ساختن آینده‌ای سرشار از تفاهم و همزیستی ایمان آورد.

انتهای پیام/