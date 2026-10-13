به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در آیین گرامیداشت بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، از تنها نسخه خطی «دیوان حافظ» موجود در موزه‌های آذربایجان‌غربی با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان رونمایی شد، این اثر نفیس که در موزه مردم‌شناسی ارومیه نگهداری می‌شود، برای نخستین‌بار در ایام بزرگداشت این شاعر پرآوازه ایرانی در معرض دید علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی قرار گرفت تا بار دیگر پیوند عمیق میان فرهنگ بومی آذربایجان و غزل‌های عرفانی لسان‌الغیب نمایان شود.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: گنجینه میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی، مخزنی از بیش از ۲۵۰ نسخه خطی و کتب چاپ‌سنگی ارزشمند است که روایتگر غنای فرهنگی، دینی و عرفانی این خطه هستند.

او افزود: در راستای صیانت از این میراث مکتوب، برنامه‌ریزی‌های جدی برای راه‌اندازی «نمایشگاه دائمی کتب خطی» در موزه مردم‌شناسی ارومیه در آینده‌ای نزدیک صورت گرفته است، هدف از این اقدام، فراهم‌سازی بستری برای دسترسی محققان، پژوهشگران و عموم مردم به ذخایر ادبی و تاریخی استان است تا آثار ارزشمند آمیخته با آموزه‌های دینی و عرفانی، بیش از پیش در میان نسل جوان ترویج یابد.

علیرضا حجتی، رئیس موزه مردم‌شناسی ارومیه، در تشریح ویژگی‌های هنری این نسخه ارزشمند اظهار کرد: این دیوان در سال ۱۲۹۹ هجری قمری (حدود ۱۵۰ سال پیش) توسط «میرزا محمدجواد شیرازی» با خط شکسته نستعلیق بسیار ظریف و هنرمندانه کتابت شده است، این اثر که در ۲۶۶ برگ و با جلدی از چرم قهوه‌ای اصیل صحافی شده، نسخه‌ای کامل و بدون نقص از کلیات حافظ است که به دلیل سلامت کتابت و قدمت تاریخی، جایگاه ویژه‌ای در میان نسخ خطی منطقه دارد و به مدت ۵ روز برای بازدید عموم در معرض نمایش قرار گرفته است.

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