به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین دورهمی دانش‌آموزان قدیمی و پیشکسوتان مدرسه تاریخی هدایت ارومیه، ۲۰ مهرماه به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار و در این مراسم که با فضایی سرشار از خاطره‌بازی و یادآوری دوران تحصیل، یاد و خاطره معلمان، ناظمان و کادر آموزشی این مدرسه قدیمی گرامی داشته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در این مراسم ضمن استقبال از اینگونه رویدادهای اجتماعی، با تأکید بر نقش مردم در صیانت از تاریخ، گفت: دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان مدارس قدیمی، بخشی از هویت زنده شهر ما هستند، از این عزیزان دعوت می‌کنم تا به عنوان سفیران فرهنگی، در معرفی هرچه بهتر میراث‌فرهنگی و تاریخ پربار آذربایجان‌غربی یاری‌رسان ما باشند، این افراد در صورت تمایل می‌توانند به عنوان «راهنمای افتخاری» در موزه‌های استان فعالیت کرده و تجربیات ارزشمند خود را با نسل‌های جدید به اشتراک بگذارند.

مرتضی صفری با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با ثبت ۱۸۹۵ اثر ملی و ۶ اثر جهانی، جزو سه استان برتر کشور در حوزه میراث‌فرهنگی است، تصریح کرد: توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان نیازمند هم‌افزایی تمام اقشار و اصناف است، ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پیشکسوتان، زنجیره معرفی هویت استان را تکمیل کنیم.

او همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر این اداره‌کل افزود: خوشبختانه طی روزهای اخیر، پروژه فاخر بارگاه شمس تبریزی در خوی به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های میراثی کشور به بهره‌برداری رسید که این امر مایه مباهات و افتخار برای کل استان است و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی منطقه باشد.

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