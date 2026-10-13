۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۴

تجدید دیدار دانش‌آموزان قدیمی مدرسه هدایت ارومیه

تجدید دیدار دانش‌آموزان قدیمی مدرسه هدایت ارومیه

مراسم تجدید دیدار دانش‌آموزان قدیمی مدرسه هدایت ارومیه به‌مناسب ایام بازگشایی مدارس برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین دورهمی دانش‌آموزان قدیمی و پیشکسوتان مدرسه تاریخی هدایت ارومیه، ۲۰ مهرماه به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار و در این مراسم که با فضایی سرشار از خاطره‌بازی و یادآوری دوران تحصیل، یاد و خاطره معلمان، ناظمان و کادر آموزشی این مدرسه قدیمی گرامی داشته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در این مراسم ضمن استقبال از اینگونه رویدادهای اجتماعی، با تأکید بر نقش مردم در صیانت از تاریخ، گفت: دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان مدارس قدیمی، بخشی از هویت زنده شهر ما هستند، از این عزیزان دعوت می‌کنم تا به عنوان سفیران فرهنگی، در معرفی هرچه بهتر میراث‌فرهنگی و تاریخ پربار آذربایجان‌غربی یاری‌رسان ما باشند، این افراد در صورت تمایل می‌توانند به عنوان «راهنمای افتخاری» در موزه‌های استان فعالیت کرده و تجربیات ارزشمند خود را با نسل‌های جدید به اشتراک بگذارند.

مرتضی صفری با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با ثبت ۱۸۹۵ اثر ملی و ۶ اثر جهانی، جزو سه استان برتر کشور در حوزه میراث‌فرهنگی است، تصریح کرد: توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان نیازمند هم‌افزایی تمام اقشار و اصناف است، ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پیشکسوتان، زنجیره معرفی هویت استان را تکمیل کنیم. 

او همچنین با اشاره به دستاوردهای اخیر این اداره‌کل افزود: خوشبختانه طی روزهای اخیر، پروژه فاخر بارگاه شمس تبریزی در خوی به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های میراثی کشور به بهره‌برداری رسید که این امر مایه مباهات و افتخار برای کل استان است و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی منطقه باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102264
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha