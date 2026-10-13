به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: دومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای طرح «ایران جان» با حضور فرماندار شهرستان شازند، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، اجرای طرح «ایران جان» را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های شازند و شناساندن ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهرستان به مخاطبان عنوان کرد.

او افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت رسانه و تولید محتوای فاخر می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی شهرستان داشته باشد و زمینه را برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی فراهم کند.

در ادامه این جلسه، دستگاه‌های اجرایی حاضر ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، درباره نحوه مشارکت، ظرفیت‌های قابل معرفی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب طرح «ایران جان» بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، طرح «ایران جان» در شهرستان شازند از ۲۵ مهرماه تا یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با هماهنگی فرمانداری و صدا و سیمای مرکز استان در معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان مشارکت خواهند داشت.



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