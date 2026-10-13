به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه مروی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از سومین رویداد ملی جلیقه ایرانی و سومین کارگاه سوزن‌دوزی مناطق و اقوام استان فارس که در بازار هنر شیراز برگزار می‌شود، این رویداد را فرصتی برای معرفی جلوه‌های متنوع هنر، فرهنگ و تمدن ایران دانست.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور خانواده و بانوان با تبریک هفته گردشگری به هموطنان، حضور در شیراز، سرزمین هنر، ادب و فضیلت را فرصتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: نمایشگاه جلیقه ایرانی بستری برای گردهمایی هنرها، رنگ‌ها و جلوه‌های فرهنگی اقوام مختلف ایران است؛ ظرفیت‌هایی که در کنار یکدیگر، تصویری از تنوع و غنای فرهنگی کشور ارائه می‌کنند.

مروی با اشاره به پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: هر یک از این حوزه‌ها فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و تمدن ایرانی به شمار می‌روند. ملتی که پیشینه خود را نشناسد، نمی‌تواند نگاه درستی به آینده داشته باشد.

او با ابراز نگرانی از فاصله گرفتن بخشی از نسل جدید از هویت ملی و هنرهای سنتی، گسترش فضای مجازی و غفلت از طرح‌ها و هنرهای بومی را از جمله عواملی دانست که ضرورت توجه دوباره به میراث هنری کشور را برجسته می‌کند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با داشته‌های فرهنگی ایران را فراهم کند و موجب افزایش شناخت عمومی نسبت به ارزش هنرهای اصیل و ضرورت پاسداشت آن‌ها شود.

مروی در توصیف جلیقه‌های به‌نمایش‌درآمده در این رویداد، از هنر ایرانی به‌عنوان هنری بی‌بدیل و تکرارنشدنی یاد کرد و بر لزوم شناسایی و حمایت از آثار برتر تأکید داشت.

او همچنین با اشاره به زیبایی جلیقه‌های ایرانی خاطرنشان کرد: استفاده از این هنرها در پوشش روزمره می‌تواند علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، به افزایش نشاط اجتماعی نیز کمک کند.

سومین رویداد ملی جلیقه ایرانی با شعار شکوه ایرانیاز ۲۰ تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۰، در بازار هنر شیراز برگزار می‌شود. هم‌زمان با این رویداد، سومین کارگاه سوزن‌دوزی مناطق و اقوام استان فارس نیز با هدف معرفی و پاسداشت هنرهای اصیل و بومی برگزار شده است.

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