به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خانه آبگینه با معرفی مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی و هنری، فرصت یادگیری و کسب مهارت در رشته‌های متنوع مرتبط با آینه، شیشه و هنرهای تزئینی را فراهم کرده است.

این دوره‌ها شامل نقاشی روی آینه، طراحی سنتی، نقاشی پشت شیشه، معرق شیشه، ویترای روی آینه، طراحی محصول و آینه‌کاری است که هر یک با تکیه بر ظرفیت‌های هنرهای سنتی و تلفیق آن با خلاقیت و طراحی معاصر، می‌تواند زمینه‌ساز تولید آثار هنری ارزشمند و کاربردی باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای هنری، اظهار کرد: آموزش اصولی و تخصصی در کنار حمایت از هنرمندان و معرفی محصولات باکیفیت، می‌تواند به توسعه بازار صنایع‌دستی و افزایش حضور این محصولات در زندگی روزمره مردم کمک کند.

سعید شاهرخی افزود: پیوند میان آموزش، نوآوری و تولید، از مسیرهای مؤثر برای پویایی صنایع‌دستی است و مراکز آموزشی و کارگاه‌های هنری می‌توانند با شناسایی استعدادها و پرورش مهارت‌های تخصصی، نقش مهمی در تربیت هنرمندان توانمند و توسعه این حوزه ایفا کنند.

او گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی، حمایت از کارگاه‌های هنری و معرفی ظرفیت‌های رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ اصالت هنرهای ایرانی، رونق تولید و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی کشور کمک کند.

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