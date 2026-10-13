به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد گفت: جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره پسته شهرستان زرندیه با حضور مهدی احمدی فرماندار شهرستان، علیرضا حسینی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی، محمد مصفا معاون اداری و مالی فرمانداری، بخشداران مرکزی، خرقان و زاویه، شهرداران مأمونیه و پرندک، نمایندگان شهرداری‌های خشکرود، زاویه و رازقان و جمعی از مسئولان و اعضای جلسه روز دوشنبه ۲۰ مهرماه جاری در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه افزود: در این نشست، ظرفیت‌های شهرستان زرندیه در حوزه تولید پسته و نقش برگزاری جشنواره‌های بومی و تخصصی در معرفی توانمندی‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره چگونگی برگزاری این رویداد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه کشاورزی و گردشگری، بر اهمیت برگزاری رویدادهای بومی در معرفی توانمندی‌های شهرستان و ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت فعال تولیدکنندگان، هنرمندان، فعالان گردشگری و جامعه محلی تأکید کرد.

رنجبر آزاد افزود: برگزاری جشنواره پسته می‌تواند ضمن معرفی این محصول به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و کشاورزی شهرستان، زمینه‌ای برای پیوند میان کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی، فرهنگ بومی و اقتصاد محلی فراهم کرده و به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های زرندیه کمک کند.

در پایان این نشست، مقرر شد هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی و اجرای هرچه بهتر جشنواره پسته شهرستان زرندیه ادامه یابد.

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