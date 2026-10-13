به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر اظهار کرد: با توجه به استقبال علاقه‌مندان، دومین کارگاه آموزشی نقاشی کاربردی با موضوع نقاشی روی تیشرت، با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنری بانوان نوجوان، جوان و بزرگسال و آموزش اصولی این هنر برگزار خواهد شد.

محمدرضا تاجیک افزود: این کارگاه با مربیگری سیده سارا پساوند، فرصتی برای یادگیری تکنیک‌های نقاشی روی پارچه، پرورش خلاقیت و آشنایی با شیوه‌های تبدیل ایده‌های هنری به محصولات کاربردی فراهم می‌کند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه هنرهای کاربردی اظهار کرد: توسعه آموزش‌های هنری و ایجاد فرصت برای تجربه عملی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مهارت علاقه‌مندان و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی هنرجویان و توسعه ظرفیت‌های خلاقانه در حوزه هنر باشد.

این کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۱۹، به‌صورت جداگانه در محل بنای تاریخی برج علاءالدوله شهر ورامین برگزار می‌شود. همچنین لوازم مورد نیاز کارگاه، از جمله تیشرت، رنگ‌های قابل شست‌وشو و سایر ابزارهای مورد نیاز، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این کارگاه می‌توانند با شماره ۰۹۳۷۱۶۰۲۷۵۷ تماس بگیرند.

این کارگاه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

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