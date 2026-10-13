۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۰

دومین کارگاه آموزشی نقاشی روی پارچه در ورامین برگزار می‌شود

دومین کارگاه آموزشی نقاشی روی پارچه در ورامین برگزار می‌شود

دومین کارگاه آموزشی نقاشی کاربردی با موضوع نقاشی روی تیشرت، با هدف توسعه مهارت‌های هنری و حمایت از خلاقیت بانوان علاقه‌مند، در بنای تاریخی برج علاءالدوله ورامین برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر اظهار کرد: با توجه به استقبال علاقه‌مندان، دومین کارگاه آموزشی نقاشی کاربردی با موضوع نقاشی روی تیشرت، با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنری بانوان نوجوان، جوان و بزرگسال و آموزش اصولی این هنر برگزار خواهد شد.

محمدرضا تاجیک افزود: این کارگاه با مربیگری سیده سارا پساوند، فرصتی برای یادگیری تکنیک‌های نقاشی روی پارچه، پرورش خلاقیت و آشنایی با شیوه‌های تبدیل ایده‌های هنری به محصولات کاربردی فراهم می‌کند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه هنرهای کاربردی اظهار کرد: توسعه آموزش‌های هنری و ایجاد فرصت برای تجربه عملی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مهارت علاقه‌مندان و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی هنرجویان و توسعه ظرفیت‌های خلاقانه در حوزه هنر باشد.

این کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۱۹، به‌صورت جداگانه در محل بنای تاریخی برج علاءالدوله شهر ورامین برگزار می‌شود. همچنین لوازم مورد نیاز کارگاه، از جمله تیشرت، رنگ‌های قابل شست‌وشو و سایر ابزارهای مورد نیاز، در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این کارگاه می‌توانند با شماره ۰۹۳۷۱۶۰۲۷۵۷ تماس بگیرند.

این کارگاه با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102269
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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