به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اعلام این خبر گفت: این تور گردشگری با همکاری این اداره و با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی و مذهبی ورامین و آشنایی بیشتر گردشگران با پیشینه فرهنگی و تمدنی این منطقه برگزار شد.

محمدرضا تاجیک افزود: در جریان این برنامه، گردشگران از بناها و اماکن شاخص تاریخی و مذهبی شهرستان، از جمله مسجد جامع ورامین، برج مقبره علاءالدوله و امامزاده یحیی (ع) بازدید کردند و با جلوه‌هایی از تاریخ، معماری و هویت فرهنگی این منطقه آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری فرهنگی اظهار کرد: معرفی آثار تاریخی و مذهبی به گردشگران، نقش مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های میراث فرهنگی دارد. برگزاری تورهای هدفمند گردشگری می‌تواند زمینه ارتباط نزدیک‌تر بازدیدکنندگان با تاریخ و تمدن منطقه را فراهم کند.

تاجیک خاطرنشان کرد: در این برنامه، بروشورهای معرفی جاذبه‌های گردشگری ورامین در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت و کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پس از بازدید از هر اثر، توضیحات تخصصی درباره پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری و اهمیت فرهنگی این بناها ارائه کردند.

این تور یک‌روزه، فرصتی برای آشنایی بانوان گردشگر با بخشی از میراث ارزشمند ورامین و شناخت بیشتر ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه گردشگری تاریخی و مذهبی فراهم کرد.

شهرستان ورامین با برخورداری از آثار تاریخی، بناهای مذهبی و پیشینه تمدنی کهن، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی میراث تاریخی استان تهران برخوردار است.

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