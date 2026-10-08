به گزارش میراث‌آریا، علیرضا امیری آشتیانی گفت: آیین سنتی پخت سمنو در چارچوب برنامه «ایران جان» و با هدف پاسداشت سنت‌های دیرینه، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت هویت بومی شهرستان آشتیان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آشتیان با اشاره به جایگاه سمنو در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: سمنو یکی از خوراک‌های آیینی و کهن ایران است که تهیه آن با آداب و رسوم خاص، مشارکت جمعی و همراهی خانواده‌ها پیوند خورده و در فرهنگ عمومی، نمادی از برکت، صبر، همدلی و پیوند نسل‌ها به شمار می‌رود.

او افزود: برگزاری چنین آیین‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی و انتقال میراث ناملموس به نسل جوان، زنده نگه‌داشتن سنت‌های اصیل و آشنایی بیشتر مردم با داشته‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان آشتیان است. ثبت و بازنمایی این سنت‌ها در زمینه رویدادهای فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت محلی و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه داشته باشد.

امیری با اشاره به انتخاب خانه تاریخی معتمدالایاله به‌عنوان محل برگزاری این آیین، خاطرنشان کرد: حضور در بناهای تاریخی و پیوند دادن آن‌ها با آیین‌های بومی، فرصتی برای تجربه ملموس تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی گذشتگان فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی آشتیان باشد.

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