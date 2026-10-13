خوانش سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» در برج تاریخی علاءالدوله برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: دهمین نشست از سلسله برنامه‌های «دیدار با دوست و کتاب» با محوریت خوانش و بررسی سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» با حضور جمعی از علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی، به‌ویژه دوستداران سفرنامه و ورامین‌گردی، روز دوشنبه ۱۹ مهرماه جاری در محوطه بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله برگزار شد و طی آن بخش‌هایی از کتاب «از ورامین تا آذرگشسب» خوانش و از سوی حاضران مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در بناهای تاریخی اظهار کرد: پیوند میان کتاب‌خوانی، شناخت تاریخ محلی و بازدید از آثار تاریخی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با پیشینه فرهنگی و تمدنی ورامین فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان باشد.

وی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی در فضاهای تاریخی، علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، به شناخت عمیق‌تر میراث فرهنگی و تقویت ارتباط میان جامعه و آثار تاریخی کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: این برنامه با ایده‌پردازی ریحانه برومند آزاد و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان از بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله بازدید کردند و ضمن بهره‌مندی از توضیحات کارشناسان میراث‌فرهنگی و گردشگری، با بخش‌های مختلف این بنای تاریخی و مذهبی و جلوه‌هایی از هنر ایرانی به‌کاررفته در معماری آن آشنا شدند.

برگزاری این نشست، گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و ترویج گردشگری فرهنگی و تاریخی در شهرستان ورامین به شمار می‌رود.

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