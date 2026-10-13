۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴

خوانش سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» در برج تاریخی علاءالدوله برگزار شد

خوانش سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» در برج تاریخی علاءالدوله برگزار شد

دهمین نشست از سلسله برنامه‌های «دیدار با دوست و کتاب» با محوریت خوانش و بررسی سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» نوشته سعید وزیری، در محوطه بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین گفت: دهمین نشست از سلسله برنامه‌های «دیدار با دوست و کتاب» با محوریت خوانش و بررسی سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» با حضور جمعی از علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی، به‌ویژه دوستداران سفرنامه و ورامین‌گردی، روز دوشنبه ۱۹ مهرماه جاری در محوطه بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله برگزار شد و طی آن بخش‌هایی از کتاب «از ورامین تا آذرگشسب» خوانش و از سوی حاضران مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در بناهای تاریخی اظهار کرد: پیوند میان کتاب‌خوانی، شناخت تاریخ محلی و بازدید از آثار تاریخی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با پیشینه فرهنگی و تمدنی ورامین فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان باشد.

وی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی در فضاهای تاریخی، علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، به شناخت عمیق‌تر میراث فرهنگی و تقویت ارتباط میان جامعه و آثار تاریخی کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: این برنامه با ایده‌پردازی ریحانه برومند آزاد و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان از بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله بازدید کردند و ضمن بهره‌مندی از توضیحات کارشناسان میراث‌فرهنگی و گردشگری، با بخش‌های مختلف این بنای تاریخی و مذهبی و جلوه‌هایی از هنر ایرانی به‌کاررفته در معماری آن آشنا شدند.

برگزاری این نشست، گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و ترویج گردشگری فرهنگی و تاریخی در شهرستان ورامین به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405072102272
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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