به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید نیکنام با اشاره به برگزاری جشنواره گردو در روستای طاد شهرستان تفرش اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و محصولات بومی منطقه، پاسداشت فرهنگ و سنت‌های محلی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه گردشگری روستایی برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تفرش افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی، علاوه بر معرفی محصولات باکیفیت کشاورزی و توانمندی‌های جوامع روستایی، نقش مؤثری در ایجاد شورونشاط اجتماعی، تقویت اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن فرصت‌های جدید برای اشتغال و درآمدزایی پایدار دارد.

او با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند روستاهای این شهرستان در حوزه گردشگری تصریح کرد: رویدادهایی همچون جشنواره گردو می‌توانند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ بومی، آداب‌ورسوم و محصولات محلی منطقه را فراهم کنند و در معرفی تفرش به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری استان مرکزی نقش‌آفرین باشند.

نیکنام در ادامه از عموم مردم، علاقه‌مندان به گردشگری روستایی و گردشگران دعوت کرد با حضور در جشنواره گردوی روستای طاد، ضمن بهره‌مندی از فضای صمیمی و ظرفیت‌های بومی این رویداد، از تولیدکنندگان و فعالان محلی نیز حمایت کنند.

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