به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه گفت: هم‌زمان با گرامی‌داشت روز ملی روستا و عشایر در مهرماه، ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های توسعه اقتصادی و گردشگری مناطق روستایی و عشایری در حال برگزاری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این رویداد، غرفه استان مرکزی فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های گردشگری روستایی و عشایری، میراث ناملموس، صنایع‌دستی جوامع محلی را فراهم کرده است؛ ظرفیت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها همچنان برای گردشگران و علاقه‌مندان به سفر ناشناخته مانده‌اند.

او ادامه داد: استان مرکزی به‌عنوان سرزمین مفاخر و مشاهیر ایران، با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، روستاهای مستعد گردشگری، چشم‌اندازهای طبیعی متنوع، آیین‌ها و سنت‌های بومی و هنرهای اصیل صنایع‌دستی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب گردشگر، توسعه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد جوامع محلی دارد.

محمودی تصریح کرد: حضور در این نمایشگاه، زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های استان، تقویت تعاملات میان فعالان گردشگری، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات و کسب‌وکارهای روستایی و عشایری به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان اضافه کرد: با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان مرکزی، از مردم، گردشگران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به فرهنگ و زندگی روستایی دعوت کرد با حضور در غرفه استان مرکزی، از نزدیک با بخشی از گنجینه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این سرزمین آشنا شوند.



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