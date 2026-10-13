برگزاری دوره مقدماتی منبت در مرکز آموزشی هنری خانه کلارا آبکار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره مقدماتی منبت با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای مهارت علاقه‌مندان به هنرهای سنتی با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و مرکز آموزشی هنری خانه کلارا آبکار، در ۱۰ جلسه و با تدریس استاد امین فروتنی برگزار می‌شود.

این دوره که برای نیمه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است، فرصتی برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند تا با اصول اولیه هنر منبت و ظرفیت‌های این رشته اصیل صنایع‌دستی آشنا شوند و مهارت‌های لازم را برای ورود به مراحل تخصصی‌تر این هنر کسب کنند.

معاون صنایع‌دستی استان تهران با اشاره به اهمیت آموزش در حفظ و توسعه هنرهای سنتی اظهار کرد: برگزاری دوره‌های مهارتی و تخصصی، زمینه مناسبی برای شناسایی استعدادهای جدید، انتقال تجربه استادان به هنرجویان و تربیت نیروهای ماهر در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

او افزود: حمایت از مراکز آموزشی و هنری و گسترش فرصت‌های یادگیری، از اقدامات مؤثر در مسیر صیانت از میراث هنری کشور و ایجاد زمینه‌های جدید برای اشتغال و کارآفرینی هنرمندان به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره می‌توانند از طریق وب‌سایت hes echob.ir (طبق نشانی درج‌شده در پوستر: hesechob.ir) یا شماره تماس اعلام‌شده در آگهی اقدام کنند.

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