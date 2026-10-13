مینا جعفری با اشاره به نقش اقامتگاه‌های بومگردی و اکولاژ و اکوکمپ‌ها در محیط‌های روستایی به خبرنگار میراث آریا گفت: ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای جوامع محلی اعم از زنان، جوانان روستا از قبیل مدیریت اقامتگاه، آشپزی، راهنمای محلی حمل ونقل که سبب افزایش درآمد خانوارهای روستایی، کاهش وابستگی به فعالیت‌های سنتی از قبیل کشاورزی مخصوصا در مناطق کم آب و همچنین رونق کسب و کار از طریق فروش صنایع دستی و محصولات بومی در روستاها شده است.

او در خصوص نقش و اثرات اجتماعی و فرهنگی آن تصریح کرد: کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها با ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش فعالیت ومشارکت زنان و جوانان در محورهای اقتصادی - اجتماعی، تقویت تعامل جامعه محلی جزو این آثار است اما گردشگران و همچنین بومگردی‌ها می‌توانند با احیای آداب و رسوم سنتی به حفظ و معرفی آداب و رسوم، معماری سنتی، غذای ملی، موسیقی و پوشاک سنتی وصنایع دستی روستا کمک کنند. همچنین باعث افزایش انگیزه برای اهالی روستا در برای حفظ و توسعه محیط زندگی خود می‌شوند.

کارشناس توسعه محصولات گردشگری با اشاره به نقش زیست محیطی اقامتگاه‌های بومگردی در روستاها بیان کرد:بومگردی‌ها و اکولاژها با رعایت اصول گردشگری پایدار باعث حفاظت از منابع طبیعی و چشم اندازهای روستایی می‌شود و همچنین با مدیریت پسماند، کاهش مصرف انرژی و استفاده از مصالح بومی باعث حفظ طبیعت می‌شوند.

این فعال گردشگری افزود: سه نقش مهم ذکر شده؛ جزو شاخص‌های انتخاب روستاهای جهانی گردشگری در سازمان گردشگری ملل متحد (UN Torism) است که نقش مهمی در شانس انتخاب روستاهای جهانی گردشگری دارد.

جعفری در پایان با تاکید بر این که در مجموع بومگردی‌ها و اکولاژها می‌توانند با آموزش‌های لازم در مسیر درست حفاظت منابع طبیعی، منابع فرهنگی و زیست محیطی قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه پایدار روستا داشته باشند، گفت: چنانچه توسعه بومگردی‌ها بدون برنامه‌ریزی و بدون توجه به ظرفیت‌های محیطی روستا انجام شود پیامدهای مخرب زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بر دارد.

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