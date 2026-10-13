به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره گردشگری، صنایع‌دستی و سوغات با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، توسعه و ترویج صنایع‌دستی، عرضه سوغات و محصولات بومی و ایجاد فضایی برای آشنایی شهروندان با هنرها و فرهنگ‌های ایرانی به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قدس برپا شده است.

دانیال شکیبی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قدس گفت: برنامه‌های هنری این جشنواره با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده کشور برگزار می‌شود. در این برنامه‌ها فرشید فهیم و حسین عباسی به‌عنوان مجری، عمو مجید به‌عنوان مجری کودک، امیرعلی مردانی، سیاوش قاسمی، فرهاد بشارتی و رامین پرچمی از بازیگران، حمید فولادی به‌عنوان خواننده و گروه دف‌نوازی حضور دارند.

وی افزود: برگزاری این رویداد فرهنگی و گردشگری، فرصتی برای پیوند میان هنر، صنایع‌دستی، سوغات و گردشگری فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی توانمندی‌های فرهنگی شهرستان قدس، حمایت از فعالان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای مرتبط و افزایش نشاط اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

این جشنواره با مشارکت و همراهی ستاد گرامیداشت هفته فرهنگی شهرستان قدس برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به گردشگری، هنرهای سنتی و برنامه‌های فرهنگی و هنری خواهد بود.

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