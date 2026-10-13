به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی روز دوشنبه 20 مهرماه 1405 در دیدار با محمد گلی، معاون پژوهشی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک در راستای برگزاری کنگره ۶۲۰۰ شهید استان و فعالیت‌های کمیته مفاخر و مشاهیر استان مرکزی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این نشست، با تأکید بر اهمیت حفظ و انتقال میراث فرهنگی و معنوی به نسل‌های آینده، اظهار داشت: استان مرکزی با برخورداری از پیشینه تاریخی غنی و پرورش شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، دینی و ملی، ظرفیت ارزشمندی برای تبیین هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی الگوهای اثرگذار به جامعه دارد.

او افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و پژوهشی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های ماندگار در حوزه معرفی شهدا، پاسداشت مفاخر و مشاهیر و تقویت پیوند نسل جوان با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی استان باشد.

در ادامه این دیدار، درباره زمینه‌های تعامل و همکاری میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، معاونت پژوهشی سپاه حضرت روح‌الله و کمیته مفاخر و مشاهیر استان در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی مرتبط بحث و تبادل نظر شد.



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