پیوند نسل آینده با میراث نیاکان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، برنامه با هماهنگی و میزبانی پایگاه میراث‌جهانی شوش و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان، مهدکودک مادر و جمعی از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی برگزار شد.

این ویژه‌برنامه با محوریت ایجاد پیوند میان کودکان و میراث تاریخی و فرهنگی کشور، بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه و کارگاه‌های خلاقانه صنایع‌دستی و نقاشی ویژه کودکان، اجرای سرودهای گروهی، قصه‌گویی، بازی‌های شاد و بومی و تور بازدید از باغ‌موزه شوش را دربرداشت.

در جریان این برنامه، کودکان با حضور در فضای تاریخی باغ‌موزه، از نزدیک با آثار و ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه آشنا شدند و در فعالیت‌های فرهنگی و هنری مشارکت کردند.

این آیین با استقبال پرشور کودکان، خانواده‌ها و جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی همراه شد و فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل آینده با هویت ملی، تاریخ کهن شوش و اهمیت پاسداشت میراث نیاکان فراهم آورد.

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