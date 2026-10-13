به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز خلیلی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه ویژه هوشمندسازی سرعین گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند دسترسی گردشگران به اطلاعات و خدمات مورد نیاز، سهولت برنامه‌ریزی سفر و کیفیت ارائه خدمات گردشگری را بهبود بخشد و به رونق اقتصاد گردشگری منطقه کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: دبیرخانه هوشمندسازی سرعین به‌عنوان پایلوت کشوری و در چارچوب طرح ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه فناوری فعالیت می‌کند.

او با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: به‌زودی محورهای اصلی این طرح در قالب فراخوان ملی منتشر می‌شود تا ایده‌ها و راهکارهای فناورانه برای هوشمندسازی خدمات شهری و گردشگری سرعین دریافت شود.

خلیلی توسعه اقتصاد گردشگری، تسهیل ارائه خدمات به مسافران و ارتقای تجربه گردشگران را از اهداف این طرح برشمرد و بر استفاده از ظرفیت فناوری برای تقویت جایگاه سرعین به‌عنوان مقصد گردشگری تأکید کرد.

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