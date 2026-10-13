۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل:

هوشمندسازی سرعین با هدف ارتقای خدمات گردشگری دنبال می‌شود

هوشمندسازی سرعین با هدف ارتقای خدمات گردشگری دنبال می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از آغاز اجرای فیبر نوری در سرعین خبر داد و گفت: ارتقای آنتن‌دهی تلفن همراه تا پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد تا زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای توسعه گردشگری هوشمند در این شهر فراهم شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز خلیلی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه ویژه هوشمندسازی سرعین گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند دسترسی گردشگران به اطلاعات و خدمات مورد نیاز، سهولت برنامه‌ریزی سفر و کیفیت ارائه خدمات گردشگری را بهبود بخشد و به رونق اقتصاد گردشگری منطقه کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: دبیرخانه هوشمندسازی سرعین به‌عنوان پایلوت کشوری و در چارچوب طرح ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه فناوری فعالیت می‌کند.

او با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: به‌زودی محورهای اصلی این طرح در قالب فراخوان ملی منتشر می‌شود تا ایده‌ها و راهکارهای فناورانه برای هوشمندسازی خدمات شهری و گردشگری سرعین دریافت شود.

خلیلی توسعه اقتصاد گردشگری، تسهیل ارائه خدمات به مسافران و ارتقای تجربه گردشگران را از اهداف این طرح برشمرد و بر استفاده از ظرفیت فناوری برای تقویت جایگاه سرعین به‌عنوان مقصد گردشگری تأکید کرد.

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کد خبر 1405072102282
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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