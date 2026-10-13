به گزارش خبرنگار میراث آریا، مقاله «عروسک آیینی در سنت‌های عروسکی ایران: مطالعه موردی عروسک چم‌چلوسی بهبهان» نوشته ساسان شکوریان، با اعلام هیئت داوران سمینار پژوهشی متشکل از محمدباقر قهرمانی، کامران سپهران و رامتین شهبازی، در بخش علمی این رویداد بین‌المللی پذیرفته شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شکوریان روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ پژوهش خود را در سالن مشاهیر تئاتر شهر تهران ارائه خواهد کرد. این مقاله با تمرکز بر یکی از جلوه‌های سنت‌های عروسکی ایران، به بررسی عروسک آیینی چم‌چلوسی بهبهان می‌پردازد.

در سمینار علمی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، هفت مقاله از پژوهشگران ایرانی پذیرفته شده است. همچنین ۱۱ مقاله از پژوهشگران خارجی و ۱۳ مقاله از استادان تئاتر در این سمینار حضور دارند.

ساسان شکوریان، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و پژوهشگر حوزه هنرهای نمایشی آیینی و مطالعات اجراست و مطالعات و مقالاتی در این زمینه منتشر کرده است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور و سمینار علمی آن به دبیری فهیمه میرزاحسینی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

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