بیش از ۱۰۰ بانوی باسعیدو برای دریافت کارت صنعتگری ارزیابی شدند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مهدی موسوی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به برگزاری میز خدمت در روستای باسعیدو اظهار کرد: در این برنامه، بیش از ۱۰۰ بانوی متقاضی دریافت کارت صنعتگری، از نظر آثار و مهارت‌های صنایع‌دستی ارزیابی شدند.

او افزود: پس از تأیید مهارت‌ها و تکمیل مدارک موردنیاز، کارت صنعتگری برای افراد واجد شرایط صادر می‌شود و این کارت های صنعتگری سه سال اعتبار دارد.

موسوی اجاق ادامه داد: در بخش گردشگری نیز متقاضیان راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی درباره مراحل دریافت مجوز و مدارک موردنیاز راهنمایی شدند تا درخواست‌های آنان از مسیر قانونی پیگیری شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از بررسی کارشناسی محوطه‌های تاریخی باسعیدو خبر داد و گفت: در جریان این برنامه، بازدید میدانی از محوطه‌های تاریخی انجام شد و موضوعات مرتبط با پرونده‌های میراث فرهنگی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

این میز خدمت با هدف تسهیل دسترسی ساکنان به خدمات تخصصی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و علاوه بر اهالی باسعیدو، متقاضیانی از روستاهای اطراف نیز برای دریافت خدمات و پیگیری درخواست‌های خود در آن حضور یافتند.

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