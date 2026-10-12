به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش عربی «الموعد الاول» به نویسندگی و کارگردانی سیدامیر موسوی کاری از گروه تئاتر شهود در بخش صحنه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از ۲۵ مهر تا پنجم آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در پلاتو استاد قاسمی خانه هنرمندان اهواز به صحنه رفته است.

در این نمایش سیدامیر موسوی و معصومه عفری به عنوان بازیگر ایفای نقش می‌کنند و سایر بازیگران آن عبارتند از طاهر سعیدی‌پور، زهره نیسی‌پور، مهدیه بهزادی‌مقدم، معصومه کعب‌عمیر، آوا علیزاده‌اهوازی، اسرا پاژنگی، غزل سعیدی‌پور، سیدپارسا حکیم، عرفان سعیدی‌پور، محمدحسن عفری، فاطمه‌مشکات عفری، سارا علیزاده‌اهوازی و رستا علیزاده‌اهوازی.

در خلاصه نمایش آمده است: دو دانشجوی پزشکی مرد و زن، در دانشگاه با یکدیگر آشنا می شوند و سپس در یکی از بیمارستان‌های «غزه» مشغول به کار می شوند. به مرور زمان رابطه‌ای عاطفی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. جنگ ناخواسته در می‌گیرد و در اثر آن، بیمارستان توسط نیروهای اشغالگر صهیونیست محاصره می‌شود. چالش بزرگ مرگ و زندگی به وجود می‌آید. بیمارستان بمباران می‌شود.

سایر عوامل نمایش عربی «الموعد الاول» عبارتند از: امیر حسین سعیدی پور (موسیقی)، عرفان سعیدی‌پور (نور )، دنیا میاحی (طراح لباس)، محمد عفری (روابط عمومی) و سیدامیر موسوی (طراح صحنه).

نمایش عربی «الموعد الاول» توسط گروه تئاتر شهود، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی اهواز، حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان، شهرداری اهواز، خانه هنرمندان اهواز و هنرستان هنرهای زیبای اهواز تولید و به صحنه آمده است.

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